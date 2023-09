Sondaggi politici/ FdI sale al 29,2%, Pd scende al 19,6%. M5s in pressing: +0,3%

Nuovo appuntamento con la Supermedia dei sondaggi politici firmata da Quorum/Youtrend per Agi, non mancano le variazioni degne di nota. Dopo il calo annotato sette giorni fa, Fratelli d’Italia torna a guadagnare terreno: il partito guidato dal Premier Giorgia Meloni passa dal 28,5 al 29,2 per cento. Brutte notizie invece per il Partito Democratico: i dem guidati da Elly Schlein perdono lo 0,3 per cento e scendono al 19,6 per cento. I dem devono anche fare i conti con la crescita del Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,3 per cento e si attestano al 16,4 per cento.

La Supermedia dei sondaggi politici non porta buone novelle agli altri due partiti di centrodestra: la Lega di Matteo Salvini passa dal 9,3 al 9,1 per cento, mentre Forza Italia scende dal 7,2 al 7 per cento. Tra i partiti minori da segnalare il passettino indietro di Azione: il partito di Calenda perde lo 0,1 per cento ed è quotato al 3,7 per cento. Bene l’alleanza Verdi-Sinistra, +0,2 per cento per un totale del 3,4 per cento. Giù Italia Viva, ora al 2,9 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,5 per cento, Italexit al 2 per cento, Unione Popolare all’1,4 per cento e Noi Moderati allo 0,9 per cento.

Sondaggi politici, i dati su governo e premier

Andiamo adesso a conoscere i sondaggi politici realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire. Il celebre istituto ha acceso i riflettori sul gradimento nei confronti di governo e premier. Partiamo dalla fiducia nei confronti dell’esecutivo: il 42,4 per cento ha affermato di avere fiducia, mentre il 50,2 per cento è del parere opposto. Il restante 7,4 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Quote molto più equilibrate per il primo ministro Giorgia Meloni: il 47,6 per cento ha fiducia, mentre il 47,5 per cento non ne ha. Il restante 4,9 per cento ha preferito non rispondere al sondaggio firmato da Tecnè.

