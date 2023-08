Sondaggi politici/ FdI sale al 29,4%, Pd in calo al 20,2%. Bene il M5s: +0,7%

Qualche novità degna di nota nei sondaggi politici stilati da Lab 21.01 per Affari Italiani. La classifica delle intenzioni di voto non vede sorpassi, ma alcuni scostamenti significativi. In vetta alla graduatoria troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del primo ministro Giorgia Meloni guadagna lo 0,3 per cento e si attesta al 29,4 per cento. Secondo posto per il Partito Democratico: i dem passano dal 20,3 al 20,2 per cento. Rialzo importante per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,7 per cento e si portano al 15,8 per cento.

I sondaggi di Lab 21.01 per Affari Italiani vedono il ritorno della Lega in doppia cifra: il Carroccio di Matteo Salvini guadagna lo 0,6 per cento e si porta al 10,2 per cento. Forza Italia si attesta invece al 7,6 per cento. Tra i partiti minori spazio ad Azione di Carlo Calenda al 3,9 per cento, Alleanza Verdi-Sinistra al 3,6 per cento e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7 per cento, tutti e tre in calo. Poi +Europa al 2,6 per cento e Noi Moderati allo 0,7 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Pier Silvio Berlusconi

Andiamo adesso a conoscere i sondaggi firmati da Winpoll – trasmessi dal Tg5 – dedicati alla figura di Pier Silvio Berlusconi. Si è parlato molto della possibile discesa in campo del secondogenito del Cavaliere e gli italiani sembrano apprezzare molto il numero di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi gode infatti di conoscenza e fiducia trasversale di quasi il 50 per cento degli elettori di tutti i partiti. Soffermandosi sui cambiamenti imposti a Mediaset, a partire dal taglio di programmi e personaggi troppo trash, il 60 per cento degli italiani ha apprezzato. Il 68 per cento degli elettori di Forza Italia vede in Pier Silvio l’erede del padre in politica, percentuale che passa al 53 per cento tra gli elettori di Fratelli d’Italia e al 44 per cento tra gli elettori della Lega.

