Sondaggi politici/ FdI sfiora 30% Cdx 45%: Schlein ferma in 12 mesi, M5s 17%. Europee, 61% non vuole i leader

Secondo gli ultimi sondaggi politici emersi dall’Osservatorio Politico Nazionale di Ixé – raccolti tra il 23 e il 29 gennaio 2024, qui l’analisi completa – Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni nel giro di poco più di un anno è letteralmente “schizzata” sempre più in testa alle intenzioni di voto nazionali, e con le Europee a pochi mesi la sensazione è che possa ripetersi l’exploit già visto in passato con Matteo Renzi e Matteo Salvini, con la differenza che in questo caso FdI riuscirebbe a vincere tanto le Politiche quanto le Elezioni per il Parlamento Ue (‘double’ che non riuscì al Pd renziano né alla Lega salviniana). Tra Piano Mattei e polemiche interne – le ultime sul caso Ilaria Salis – a livello di fiducia tiene ancora la Premier, riconfermandosi in testa ai sondaggi politici con netto vantaggio di 10 punti sui rivali dem di Elly Schlein.

Il Pd insegue al 19,1% dietro al 29,6% (+0,3% rispetto a metà dicembre) ma nonostante una lieve crescita di recente, non sfonda rispetto ai risultati delle Elezioni 2022: 19,1% all’epoca con Letta segretario, 19,1% oggi con Schlein che mira ancora ad un possibile accordo sul lungo termine con i 5Stelle. I sondaggi politici al momento non “pagano” per i dem mentre certificano la crescita del M5s di Giuseppe Conte, salito ora al 16,8% e di fatto in fase di “doppiaggio” della Lega di Matteo Salvini: il Carroccio all’8% rimane sotto quota 10 punti percentuali, così come Forza Italia di Antonio Tajani che insegue al 6,5%. Chiudono le intenzioni di voto Ixé tutti gli altri partiti sotto la soglia del 5% su scala nazionale: Alleanza Verdi-Sinistra al 4,4% in ottimo trend, Azione di Calenda al 3,6%, Italia Viva di Renzi al 2,2%, PiùEuropa 2,5%, ItalExit 2,3%, Noi Moderati allo 0,9%, Lista pacifista di Santoro all’1,3%, L’astensione questa settimana si unisce agli “indecisi” e punta al 43,3% degli intervistati nei sondaggi politici.

LEADER CANDIDATI E FIDUCIA PARTITI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Osservando il medesimo Osservatorio Ixé, i sondaggi politici nazionali “raggruppati” in coalizioni vedono al momento trionfare sempre il Centrodestra che nonostante non “sfondino” Lega e Fi resta al 45% con la guida della Premier Giorgia Meloni. In attesa di un possibile ma tutt’altro che semplice “campo largo” – non opzionale alle Europee visto il sistema proporzionale puro previsto -il Centrosinistra a guida Schlein non andrebbe oltre oggi il 26% complessivo, con il 16,8% dei grillini e l’area ex Terzo Polo ferma al 5,8%.

In termini di fiducia personale, i sondaggi politici Ixé mostrano una Premier Meloni al 43% dietro solo al suo predecessore a Palazzo Chigi, Mario Draghi, rimasto al 53% negli indici di gradimento: il leader M5s Giuseppe Conte segue distante al 32%, la segretaria Pd Schlein al 24% e il vicepremier nonché leader leghista Matteo Salvini al quinto posto con il 21%. Netto infine il giudizio degli intervistati in merito alla possibilità per i leader nazionali di candidarsi alle Elezioni Europee di giugno: il 61,2% è altamente contrario all'ipotesi, con maggioranza di scettici presenti tra gli elettori del Centrosinistra (Pd solo 24%, M5s 36%), di contro gli elettori FdI vorrebbero al 45% Meloni in lista, così come il 51% dei leghisti vorrebbero Salvini tra i candidati, nonostante abbia già annunciato il suo passo indietro.











