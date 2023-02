SONDAGGI POLITICI/ FdI sfiora 31%, Pd 15%, Lega 8,5%. 66% contro revoca 41bis Cospito

I SONDAGGI POLITICI INDEX, LE INTENZIONI DI VOTO: SALE FDI, PD A -2% DAL M5S, TERZO POLO ANCORA IN MEZZO A LEGA E FI

Nel pieno delle polemiche politiche sul caso Cospito-41bis, gli ultimi sondaggi politici offerti da Proger IndexResearch durante l’ultima puntata di “PiazzaPulita” raccontano un andamento dei partiti di Governo ancora piuttosto positivo, specie per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che pare uscire rafforzata dalle mille polemiche sul leader anarchico in carcere a Opera. Nei sondaggi politici realizzati l’1-2 febbraio si registra un’impennata ulteriore di FdI al 30,7%, staccando di 13 punti netti il M5s di Giuseppe Conte fermo al 17,7% su scala nazionale.

Impegnato nelle settimane del Congresso, il Pd non riesce a recuperare molto terreno nelle intenzioni di voto non andando oltre il 15,2% di consensi attuale: la Lega di Salvini compie un lieve passo in avanti conquistandosi l’8,5%, comunque staccando sia il Terzo Polo di Calenda e Renzi al 7,9% e sia Forza Italia di Silvio Berlusconi ancora fermi al 6,6%. Chiudono i sondaggi politici nazionali di Index l’alleanza Verdi-Sinistra al 4%, la lista PiùEuropa al 2,9% e ItalExit di Paragone. Tutte gli altri partiti, messi assieme, non vanno oltre il 4,3% degli intervistati Index.

COSPITO, SCIOPERO FAME E 41BIS: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo sui sondaggi politici Index, ecco un buono spunto per provare a capire in questi giorni di rara tensione tra galassia anarchici, politica e comunità come l’elettorato sta prendendo l’intero (e molto complesso) caso Cospito. Ebbene, da più di 100 giorni in sciopero della fame per far togliere il regime del carcere duro 41bis, il leader degli anarco-insurrezionalisti sta provando a “ricattare” lo Stato chiedendo la sospensione di quella detenzione: secondo i dati dei sondaggi Index, solo il 10,6% ritiene sia giusto sospendere il 41bis ad Alfredo Cospito.

La stragrande maggioranza degli italiani – ovvero il 66,8% nei sondaggi politici del 2 febbraio – punta invece a mantenere quel regime, sposando così la linea dello Stato e del Governo Meloni (un 22,6% non sa o non vuole rispondere). Spostando il tema a livello più generale sul 41bis in quanto pena detentiva, il 19,6% ritiene sia una barbarie e andrebbe usato il meno possibile: il 61,6% giudica invece il 41bis come giusto per combattere mafia e terrorismo, mentre il 4,8% sottolinea sia giusto ogni volta in cui la semplice detenzione non riesce ad eliminare la pericolosità sociale del condannato.











