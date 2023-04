Sondaggi politici/ FdI sotto 30% ma Lega e FI salgono: Schlein 20,7%, M5s ‘al palo’

INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI SWG: ALTALENA CENTRODESTRA, PD GUADAGNA SUL M5S

Passata la Pasqua e passata anche (in parte) la paura per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, la nuova settimana si apre con i sondaggi politici di Swg come sempre offerti il lunedì sera dal Tg La7: ebbene, fronte Governo si assiste ad una altalena nel consenso generale con questa volta Lega e Forza Italia a recuperare preferenze rispetto a Fratelli d’Italia, dato in calo dello 0,4% in soli sette giorni. Le intenzioni di voto offerte dai sondaggi politici Swg raccontano infatti di un partito della Premier Meloni in lieve difficoltà sotto il 30%, pur rimanendo ben 9 punti davanti alla diretta avversaria Elly Schlein: 29,3% per FdI, 20,7% per il Pd (in crescita però ancora dello 0,3% rispetto alle scorse intenzioni di voto).

Ancora fermo “al palo” il M5s di Giuseppe Conte con un 15,1% che resta statico ormai da mesi: dicevamo dell’altra “medaglia” interna ai partiti di maggioranza, con la Lega di Salvini in crescita dello 0,4% e salito fino all’8,8% mentre Forza Italia guadagna fino al 6,5% nei giorni di grande apprensione per le condizioni dell’anziano leader Silvio Berlusconi. Chiudono i sondaggi politici elettorali Swg di questa settimana il 7,7% del Terzo Polo di Calenda (in calo dopo l’uscita di scena di Matteo Renzi andato a dirigere “il Riformista”), Verdi e Sinistra al 3,3%, PiùEuropa al 2,4%, Unione Popolare 1,9%, Per l’Italia con Paragone 1,9% e tutte le altre liste assieme che non superano il 2,5%. Questa settimana gli astenuti e gli indecisi intervistati dai sondaggi politici Swg salgono fino al 37% dei rispondenti.

I COMPLOTTISMI E LE TEORIE “IN VOGA”: ELITE, LADY D UCCISA E GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dalla politica nostrana al tema controverso ma sempre attuale dei “complottismi”, i sondaggi politici Swg questa settimana “stupiscono” per una tematica tutt’altro che banale e che attraversa in maniera trasversale anche gli opposti elettorati. Ebbene, il testo del sondaggio è molto semplice quanto brutale: «le presentiamo ora una serie di teorie. Per favore, per ogni teoria, indichi se secondo lei è vera o falsa». Ciò che viene fuori nelle 800 interviste svolte sorprende, ma solo fino ad un certo punto: il 60% infatti ritiene plausibile se non proprio vero che vi sia un’élite di poteri forti che controlla il mondo, mentre il 54% ritiene che Lady Diana sia in realtà stata fatta uccidere dalla Regina Elisabetta.

Tema Covid irrinunciabile ovviamente e qui il 42% sostiene che possa essere vero che il virus sia stato creato in laboratorio (e fin qui i dati iniziano anche a confermarlo, ndr) ma soprattutto per favorire le case farmaceutiche: scorrendo i sondaggi politici Swg sul “complottismo”, il 36% ritiene che il Covid sia stato creato dalla Cina come arma per distruggere l’Occidente, mentre il 32% ancora pensa che l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 sia stato organizzato dagli Stati Uniti. Più rade le credenze su sbarco finto sulla Luna, vaccini (il 25% comunque pensa sia stato un metodo di controllo di massa attraverso il 5G) e rettiliani, con il 18% che crede siano realmente esistenti con sembianze di alcuni esponenti politici per governare il mondo. Ultime “chicche”? Il 18% crede che alcune celebrità non siano morti ma si trovano nascosti su un’isola, il 17% non crede all’Olocausto mentre il 15% è un sostanziale “terrapiattista”.













