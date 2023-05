Sondaggi politici/ FdI verso 30% dopo Comunali, Schlein ferma al 20%, Lega sale al 9%

I SONDAGGI POLITICI TECNÈ: LE INTENZIONI DI VOTO, VOLA FDI DOPO LE COMUNALI

Doppia batosta per il Centrosinistra e per il Pd dopo i risultati delle Elezioni Amministrative: oltre alla sconfitta in praticamente tutti i capoluoghi al voto il 28-29 maggio, gli ultimi sondaggi politici nazionali condotti da Tecné per l’Agenzia DIRE confermano il trend di questi mesi (che si era un po’ fermato nelle ultime due settimane prima delle Comunali). Il Centrodestra a guida Meloni vola a gonfie vele e guadagna ancora sui rispettivi rivali: FdI secondo le intenzioni di voto dei sondaggi politici Tecné sale al 29,7% con un vantaggio di quasi 10 punti ormai sul Partito Democratico di Elly Schlein, usciti con le “ossa rotte” dai ballottaggi e dalle Elezioni in Sicilia (vincendo solo Vicenza, al fotofinish, e Trapani con però la presenza della lista Lega in coalizione) e fermi al 20% di consenso nazionale.

ELETTI FI CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Non fa certo meglio il M5s di Giuseppe Conte che dopo aver preso consensi al minimo storico in tutti i comuni al voto per le Amministrative cala anche nei sondaggi politici nazionale fino al 15,5%: recupera lieve spazio la Lega di Salvini, salita al 9% staccando gli alleati di Forza Italia all’8,2%. Chiudono i sondaggi politici Tecné – raccolti tra il 28 e il 29 maggio – Azione di Calenda al 4,3%, Alleanza Verdi-Sinistra 2,9%, Italia Viva di Renzi al 2,8%, PiùEuropa 2,3% e tutte le altre liste che assieme non superano il 5,3% complessivo.

ELETTI FDI CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

FIDUCIA MELONI, GOVERNO E CAOS PENSIONI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Bene il partito ma molto bene anche Governo e la stessa fiducia personale: ottimi i sondaggi politici insomma per Giorgia Meloni che sempre ne dati Tecné consolida il consenso personale e generale. Il 53,3% dice di avere fiducia nella Presidente del Consiglio, lo 0,4% rispetto agli ultimi sondaggi politici Tecné: il 41,8% invece restano i detrattori/critici del suo operato. Più basso invece il dato di fiducia per il Governo targato Centrodestra, con il 47,6% del consenso (comunque in crescita dello 0,2%) e 45,6% i critici per i provvedimenti svolti finora.

Riforma pensioni 2023/ Meloni: primo tavolo sarà sugli anticipi

Chiudiamo però la nostra rassegna di sondaggi politici nazionali con un focus sul tema pensioni, l’indomani del rinnovato tavolo Governo-sindacati voluto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: in attesa di una maxi riforma pensionistica nei prossimi mesi, al momento il 72% degli intervistati dai sondaggi politici Swg per La7 è piuttosto netto nel non ritenere “affatto giusto” il sistema pensionistico in Italia. Il 77% è preoccupato per il futuro della propria pensione e il 48% si dice convinto che nella riforma pensionistica si dovrebbe differenziare fortemente le età pensionabili tra le diverse tipologie di lavoro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA