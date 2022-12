Sondaggi politici/ FdI verso 31%, Lega recupera, M5s-Pd sotto 17%. Berlusconi al 6%

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI SWG: VOLA ANCORA FRATELLI D’ITALIA, MALE PD-M5S-FI

Come da tradizione, ad inizio settimana i nuovi sondaggi politici Swg diffusi dal TgLa7 segnano un po’ il “passo” del trend di consenso per i vari partiti e per lo stesso Governo Meloni. Osservando gli ultimi sondaggi del 5 dicembre sembra davvero non esserci freno in questo momento per il partito della Presidente del Consiglio, che guadagna ancora lo 0,5% in soli 7 giorni riuscendo a staccare ulteriormente tutti gli altri rivali. FdI attualmente recupera il 30,8% di preferenze degli intervistati nei sondaggi politici nazionali di Swg, inoltre guadagna tanto su M5s quanto sul Pd entrambi in perdita in questa ultima settimana. Per il Movimento 5Stelle di Conte la perdita è confermata per la seconda settimana consecutiva, con il 16,6% attuale che vede indietreggiare i grillini ancora dello 0,3%: i Dem invece, impegnati nella lotta intestina tra le correnti in vista delle prossime Primarie del 19 febbraio, calano ulteriormente al 15,4% (-0,4% in 7 giorni).

Sotto il 10% continuano i forti “movimenti” tra i diversi partiti chiave per le rispettive coalizioni: questa settimana i sondaggi politici Swg certificano una buona performance per la Lega di Salvini e il Terzo Polo di Calenda e Renzi, mentre paga ancora “dazio” Forza Italia di Berlusconi. In termini numerici, il Carroccio sale all’,81% guadagnano lo 0,3% e avvicinandosi al tandem Azione-Italia Viva all’8,2% (+0,1%): gli azzurri indietreggiano fino al 6,1% mentre anche da Verdi-Sinistra l’ultimo trend affonda tutto il vantaggio accumulato dalle Elezioni fino ad oggi. Dopo il caso Soumahoro, l’alleanza ecologista cade al 4%, davanti a PiùEuropa al 3%, ItalExit al 2,2% e Unione Popolare all’1,7%. Secondo i sondaggi politici di La7, l’astensione questa settimana rimane stabile al 36%.

FIDUCIA GOVERNO E POLEMICA SUL POS: I SONDAGGI POLITICI SWG-LA7

Non di solo intenzioni di voto però vivono i sondaggi politici Swg diffusi come sempre ad inizio settimana: dopo il caos Ischia e con la Manovra di Bilancio che entra nel vivo delle discussioni parlamentari (specie sul tema contante e fisco, ndr) le nuove rilevazioni danno molto vicini tanto il Governo quanto la sua stessa leader, in termini di consenso. L’esecutivo di Centrodestra ottiene il 44% dei consensi, così come la Premier Giorgia Meloni in netta crescita dopo la nuova nomina a Palazzo Chigi. A chiudere la rassegna di sondaggi politici realizzati per TgLa7, le domande agli intervistati hanno puntato sulla polemica della settimana in ambito politico, ovvero la soglia dei 60 euro per far scattare l’obbligo dei Pos per gli esercenti.

A domanda specifica – «secondo lei, se venisse confermata la scelta di alzare a 60 euro la soglia sopra la quale il commerciante è obbligato ad accettare il pagamento con carte elettroniche, per i seguenti soffitti sarebbe più una vittoria o una sconfitta?» – le singole risposte sui sondaggi politici Swg vedono per il 46% una totale sconfitta per i consumatori. Solo il 15% ritiene sia un vantaggio per i clienti, mentre il 39% non ritiene succeda granché dopo questa norma approvata in Manovra di Bilancio: di contro, il 44% crede che tale novità possa essere un guadagno per gli evasori (il 42% non sa, il 14% la ritiene invece una sconfitta per loro il rialzo del limite sui Pos obbligatori).

