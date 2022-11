SONDAGGI POLITICI/ FdI verso il 30%, ko Pd e FI (-1,1%): ‘Meloni adeguata’ per 48%

I SONDAGGI POLITICI “NOTO”: FDI +4% RISPETTO ALLE ELEZIONI, TIENE LEGA, KO PD E FORZA ITALIA

Secondo i sondaggi politici condotti da Noto l’11 novembre scorso, il Centrodestra recuperare ancora maggior vantaggio elettorale rispetto al voto del 25 settembre 2022: vola letteralmente il partito della Premier Giorgia Meloni, +4% in poco più di un mese, ma anche la Lega di Salvini mantiene contatto senza sprofondare. Bene anche il Movimento 5 Stelle, soffrono invece i due partiti del “fu” bipolarismo: Pd e Forza Italia. Le intenzioni di voto raccolte dai sondaggi politici Noto confermano dunque la corsa sempre più solitaria di Fratelli d’Italia verso il 30% (per alcuni studi demoscopici già superato, vedi l’analisi SWG).

Meloni vola al 29% (+4% rispetto alle Elezioni), mentre segue a 11 punti di distanza il M5s di Conte (18,5%, +3,1%), pari merito con il Partito Democratico di Letta indietreggiato invece dello 0,6% dalle già non esaltanti Politiche 2022. Il Carroccio risale fino al 9,5% secondo la stima nazionale dei sondaggi politici Noto: tutto sommato stabile invece il Terzo Polo Azione-Italia Viva all’8%, un punto secco davanti a Forza Italia (caduta dell’1,1% rispetto alle Elezioni). Chiudono i sondaggi Noto l’alleanza in crescita di Verdi e Sinistra Italiana (4,5%), mentre perdono tutti terreno PiùEuropa (2%), Noi Moderati-Lupi (1%) e Impegno Civico (0,5%).

SONDAGGI POLITICI GOVERNO TRA IMMIGRAZIONE ED ECONOMIA: MELONI ADEGUATA PER IL 48%

Dalle intenzioni di voto nazionali su tutti i partiti, l’attenzione dei sondaggi politici di Ipsos si concentrano sulle emergenze politiche che il Governo Meloni sta affrontando in queste prime settimane di legislatura. Innanzitutto, viene chiesto all’elettorato quali siano al momento le reali emergenza da porre in attenzione: l’85%, un plebiscito quasi, indica le questioni economiche (inflazione, costo delle bollette, salari e pensioni) come esiziali, mentre solo il 12% reputa il tema dell’immigrazione e della sicurezza come principale e prioritario. Viene poi chiesto nei sondaggi politici nazionali se l’esecutivo targato Centrodestra sia in grado di far fronte alle crisi internazionali in corso: «sul versante immigrazione il nostro Governo si è trovato nei giorni scorsi sulle stesse posizioni di Cipro, Malta e la Grecia, e in conflitto con la Francia, la Germania e la Spagna. A suo parere è conveniente per l’Italia essere in questa posizione?», veniva chiesto agli intervistati. Ebbene, il 37% si dice concorde con la posizione del Governo Meloni mentre il 47% la boccia, il 16% non sa/non indica.

In merito a questi temi, l’elettorato comunque non perde fiducia nella Presidente del Consiglio: Giorgia Meloni resta «adeguata come Premier» secondo il 48% degli intervistati Ipsos, mentre il 35% non la promuove attualmente. Ultima domanda dei sondaggi politici Ipsos è relativa al ruolo delle opposizioni: Pd-M5s-Terzo Polo secondo il 48% dei rispondenti dovrebbero cercare di unirsi per contrastare il Governo di Centrodestra; il 36% consiglia invece di proseguire così da separati, il 16% non sa/non indica.











