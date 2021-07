Sondaggi politici/ Fiducia leader: Mattarella al 62%, poi Draghi e Conte

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, è tempo di passare ai sondaggi politici di Noto per QN. Il celebre istituto ha fatto il punto della situazione sul gradimento dei leader e non mancano le sorprese. In cima alla classifica troviamo Sergio Mattarella: il presidente della Repubblica si attesta al 62%.

I sondaggi politici di Noto quotano il premier Mario Draghi al 53%, mentre subito dopo troviamo i leader di partito. L’ex primo ministro Giuseppe Conte è quotato al 44%, seguito a stretto giro di posta da Giorgia Meloni al 44%. Matteo Salvini non va oltre il 33%, mentre il dem Enrico Letta è al 29%. In fondo alla classifica troviamo Beppe Grillo al 16%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU CONTE E M5S

I sondaggi politici di Noto per QN hanno poi analizzato il possibile valore di un partito guidato da Giuseppe Conte in caso di rottura definitiva con Beppe Grillo. E non arrivano buone notizie per i giallorossi. Una lista guidata dal giurista è data tra il 16 e il 18%, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono rispettivamente al 14-16% e 11-13%. Tornando al caos nel mondo pentastellato, Noto ha chiesto agli elettori del Movimento con chi si schierano: il 53% si sente più vicino alle posizioni di Conte, mentre il 40% alle posizioni di Grillo. Il restante 7% non si esprime.

