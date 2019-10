Sondaggi Politici/ Fiducia nel governo al 43%, ma un quarto vorrebbe elezioni subito

Come ogni mattina torna l’appuntamento con i sondaggi politici, uno spazio per provare a capire le intenzioni di voti degli elettori in vista di un’eventuale tornata elettorale, ma anche quale umore serpeggia nel popolo del Belpaese in merito alla politica di oggi. Gli ultimi dati significativi sono quelli pubblicati stamane dal Corriere della Sera, e riguardano la fiducia nei confronti del governo Conte 2, quello composto da un’alleanza fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. In base all’ultima rilevazione, cresce il gradimento verso l’esecutivo: all’insediamento il nuovo governo era apprezzato solo dal 36%, contro il 52% contrario, mentre oggi, il popolo sembrerebbe quasi equamente diviso metà, 43% di gradimento contro il 44% di contrari. Picchi massimi di apprezzamento in particolare fra gli elettori di Pd e M5s, dove le percentuali toccano quota rispettivamente di 88 e 90 punti percentuali.

SONDAGGI POLITICI: CRESCE LA FIDUCIA NEL GOVERNO

Governo che piace di più quindi, e nel contempo, aumenta la popolarità degli attori politici protagonisti dell’esecutivo, a cominciare dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, gradito dal 49% degli intervistati, seguito da Di Maio al 26, con Zingaretti e Franceschetti rispettivamente a quota 23 e 21. Da segnalare come i consensi nei loro confronti sia in crescita rispetto alle precedenti rivelazioni, frutto non soltanto delle azioni di governo ma anche della maggior esposizione ai media. Per quanto riguarda la tenuta dell’esecutivo, il 42% degli intervistati è convinto che il governo proseguirà anche nei prossimi mesi, mentre la stessa percentuale, il 42 appunto, pensa che a breve l’esecutivo cadrà. Più specificatamente, il 42% degli intervistati spera che il governo duri fino alla fine della legislatura, mentre il 25% vorrebbe elezioni immediate. Il 24%, infine, pensa che l’esecutivo dovrebbe approvare la Finanziaria per poi tornare al voto in primavera.

