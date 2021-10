Sondaggi politici/ Fratelli d’Italia 20,7%, poi Lega 19,2% (-0,8%). In rialzo Pd-M5s

Qualche variazione degna di nota nelle intenzioni di voto secondo gli ultimi sondaggi politici di SWG per Tg La7. In vetta alla classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia, che deve però fare i conti con un ribasso dello 0,3%: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,7%. Subito dietro c’è la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini passa dal 20% al 19,2%.

I sondaggi politici di SWG per Tg La7 segnalano una buona crescita per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: i dem sono dati al 19% (+0,3%), mentre i grillini al 16,9% (+1,1%). Forza Italia scende al 7,1% (-0,1%), mentre Azione di Carlo Calenda sale al 4,1% (+0,7%). MDP – Articolo 1 è stabile al 2,6%, mentre Sinistra Italiana passa dal 2,5% al 2,4%. Italia Viva di Matteo Renzi va al 2,3% (-0,2%), mentre in fondo alla classifica troviamo Verdi all’1,8% (-0,4%) e +Europa all’1,6% (-0,4%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA TERZA DOSE

Passiamo adesso ai sondaggi politici realizzati da Euromedia Research. L’istituto di Alessandra Ghisleri ha acceso i riflettori sulla campagna vaccinale e sulla terza dose di vaccino anti-Covid. Come sappiamo, Ministero della Salute e Aifa hanno dato il via libera alla terza dose per i soggetti deboli, gli over 80, gli ospiti delle Rsa e il personale sanitario over 60, a rischio perché fragile o perché esposto al rischio dell’infezione. Ebbene, due italiani su tre sono favorevoli al richiamo: per la precisione, il 63,5% si dice disponibile a sottoporsi alla terza dose. Ma un dato interessante riguarda anche l’ipotesi di obbligo vaccinale: più di un italiano su due è favorevole per eliminare definitivamente la minaccia del Covid-19.

