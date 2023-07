Sondaggi politici/ Fratelli d’Italia sale al 29,2%, Pd crolla sotto il 20%. In calo Lega-FI

Qualche movimento degno di nota nei sondaggi politici stilati da Swg per Tg La7. La classifica delle intenzioni di voto degli italiani vede in vetta ancora Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto percentuale e si porta al 29,2 per cento. Secondo posto per il Partito Democratico, ma non ci sono buone notizie per Elly Schlein: i dem perdono lo 0,4 per cento e scendono sotto il 20 per cento, per la precisione al 19,6 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini passano dal 15,9 al 16,0 per cento.

Sondaggi politici/ Per il 40% la situazione finanziaria familiare è peggiorata. 77% colpito da inflazione

I sondaggi politici di Swg vedono il leggero calo della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,2 per cento e si porta al 9,6 per cento. Giù anche Forza Italia: gli azzurri perdono lo 0,3 per cento e sono quotati al 7,2 per cento. Azione di Carlo Calenda sale al 3,6 per cento, mentre Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 3,2 per cento. Italia Viva scende al 2,7 per cento, mentre in fondo alla classifica spazio a +Europa al 2,5 per cento, Per l’Italia con Paragone al 2,1 per cento e Unione Popolare all’1,8 per cento.

Sondaggi politici/ Meloni 29%, balzo Lega 9,5%, Schlein ko sotto il 20%. Pace fiscale, ok per il 48%

Sondaggi politici, i dati sulla potenziale “Lista Pace”

Andiamo adesso a scoprire i sondaggi politici di Swg sulla potenziale “Lista della pace”, ovvero una lista legata al movimento pacifista e caratterizzata da figure come Michele Santoro e Massimo Cacciari. Un soggetto con posizioni contro l’invio di armi all’Ucraina, all’esempio. Ebbene, secondo l’istituto il 3 per cento degli intervistati la voterebbe con probabilità alta e il 2 per cento la voterebbe con probabilità media o bassa. Questi potenziali elettori arriverebbero principalmente dagli elettorati del Partito Democratico (31 per cento), del Movimento 5 Stelle (19 per cento) e dal bacino degli astenuti (32 per cento). I restanti da Unione popolare (10 per cento), Alleanza Verdi e Sinistra (5 per cento) e dai partiti di centrodestra (3 per cento).

LEGGI ANCHE:

SONDAGGI POLITICI GHSILERI/ Lega top sopra 10%, sale M5s, calo Meloni. Centrodestra a +20% su Schlein & Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA