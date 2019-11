Sondaggi politici/ Frena la Lega al 33%, stallo Pd-M5s: Ilva, 52% vuole scudo penale

E come ogni giovedì Agorà su Rai3 presenta gli ultimissimi sondaggi politici stilati da Emg Acqua e presentati da Fabrizio Masia sugli ultimi nodi della politica italiana nella settimana. Si registra, a sorpresa, una frenata della Lega di Matteo Salvini che in una sola settimana perde addirittura l’1,2% passando dal 34,2% della scorsa settimana al 33% attuale. Nella settimana della crisi Ilva con lo stallo del Governo Conte-2 ci si aspettava forse una crescita ancora più netta del Centrodestra: e invece tanto il Carroccio quanto Fratelli d’Italia, patiscono una frenata che solo il tempo dirà se di “circostanza” o con motivazioni ben più profonde nel rapporto con il loro elettorato. A “rassicurare” Salvini e Meloni il fatto che nei sondaggi politici di Emg tanto M5s quanto Pd non salgono di molto nei consensi: Zingaretti fa guadagnare lo 0,2% fino al 19,5% mentre Di Maio crolla ulteriormente al 16,1% e si conferma in crisi come dimostra la frattura interna al suo Movimento sulla crisi dell’ex Ilva. A guadagnare dunque nelle intenzioni di voto è l’astensione visto che nessuno vede alzare i consensi oltre l’1%: a fare meglio di tutti ci pensa Renzi, con il +0,8% che fa arrivare Italia Viva al 5,7%. I restanti partiti, da Forza Italia (7,4%) a +Europa (1,8%), passando per la Sinistra (1,7%), Europa Verde (1%) e Lista Calenda-Richetti (1%) non compiono significativi passi avanti o indietro rispetto a 7 giorni fa.

SONDAGGI EMG ACQUA (14 NOVEMBRE): ILVA, IL 52% VUOLE SCUDO PENALE

Sempre su Agorà e sempre con i sondaggi politici, non poteva mancare il giudizio in questi giorni caldissimi sul possibile recesso dell’affitto di ArcelorMittal per l’ex Ilva di Taranto: con il Governo diviso al suo interno sul tema dello scudo penale, è stato chiesto agli elettori intervistati cosa farebbero sul complicato accesso o meno ad una protezione penale per la bonifica di un’area ed eventuali responsabilità imputabili a gestioni precedenti dell’acciaieria. La fronda di Barbara Lezzi nel M5s sta tenendo in scacco tutto il Governo ma gli elettori parlano chiaro: il 55% ripristinerebbe lo scudo penale per ArcelorMittal, solo il 21% invece “sta” con la Lezzi mentre il 24% preferisce non rispondere. Sulla specifica dei diversi elettorati, il 61% della Lega è contrario allo scudo sull’Ex Ilva, il 59% degli elettori Pd e il 57% dei 5Stelle, e questo non fa altro che raffreddare gli animi tra l’elettorato e il Governo giallorosso. Pur in una settimana dove, sondaggi alla mano, Salvini e il Centrodestra segna un primo freno dopo mesi di crescita costante.

