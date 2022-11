SONDAGGI POLITICI/ Fuga FdI, Pd-M5s al 17%, Lega 9,5%. Manovra, 40% Governo promosso

LE INTENZIONI DI VOTO NEI SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA: FDI IRRAGGIUNGIBILI, PD CALA

Negli ultimi sondaggi politici realizzati da Euromedia Research tra il 23 e il 26 novembre si evince come a due mesi ormai dalle Elezioni Politiche l’unico vero partito che ancora guadagna consenso a livello nazionale è ancora Fratelli d’Italia: non si ferma l’onda di successo per il movimento guidato dalla Premier Giorgia Meloni, nonostante le complessive emergenze affrontate dal Governo negli ultimi due mesi. I dati espressi nelle intenzioni di voto dicono infatti che FdI guadagna ulteriormente e raggiunge il 28,3% facendo il “vuoto” dietro di sé: i sondaggi politici non danno ancora buone notizie al Pd che registra un 17,2%, ancora di poco avanti al M5s di Conte (16,8%, ma secondo altri istituti demoscopici ormai stabilmente davanti al Partito Democratico).

Osservando da vicino ancora i sondaggi politici di Euromedia scopriamo come la Lega di Salvini stia riprendendo quota dopo il calo dei voti prima delle Elezioni: 9,5% per il Carroccio, staccando così il Terzo Polo di Calenda e Renzi che non va oltre l’8,2% su base nazionale. Ancora male Forza Italia di Berlusconi che al 6,7% non riesce a recuperare consensi neanche stando al Governo: cala e non poco la Sinistra con i Verdi al 3% dopo le ben note vicende del “caso Soumahoro”, mentre ItalExit di Paragone non va oltre il 2,6%, PIùEuropa al 2,5% e Noi Moderati-Lupi allo 0.8%. L’astensione in Italia, secondo i sondaggi politici Euromedia, ad oggi è calcolabile nel 32,9% dei rispondenti.

SONDAGGI POLITICI, FIDUCIA GOVERNO MELONI E LA PRIMA MANOVRA: TUTTI I DATI

A due mesi dall’inizio del Governo Meloni, i sondaggi politici esprimono ancora indici piuttosto alti per la Presidente del Consiglio mentre è in calo quella per l’esecutivo: i dati Euromedia certificano il 40,6% per la Premier Giorgia Meloni mentre il suo Governo viene dato al 39,1% negli indici di fiducia nazionali. Il giudizio poi nel sondaggio espresso dall’Osservatorio Euromedia passa al tema dirimente della Manovra di Bilancio 2023, la prima vera legge che dovrà varare il nuovo Governo. Arrivata in questi giorni in Parlamento, la Finanziaria del Governo Meloni viene promossa dal 40,2% dei rispondenti mentre il 41,2% la boccia: il 18,5% dice di non sapere/non voler rispondere a tale domanda.

Entrando nelle pieghe dei singoli provvedimenti della Manovra, i sondaggi politici Euromedia esprimono buoni livelli di consenso sui temi famiglia e lavoratori dipendenti, mentre su autonomi e accise carburanti il Governo non viene valutato bene. Il 66,7% approva i provvedimenti per mamme e famiglie, il 65,8% promuove il tema dei lavoratori dipendenti in Manovra; il 42,3% boccia invece l’intervento per gli autonomi (flat tax) mentre la tregua fiscale divide l’elettorato (43% la promuove, 44,7% la boccia). Da ultimo, la riduzione dello sconto sulla benzina (da 30 a 18 cent al litro) non viene vista di buon grado dal 50,4% dei rispondenti al sondaggio.











