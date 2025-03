SONDAGGI POLITICI GERMANIA 2025: AFD CRESCE E SI AVVICINA A CDU/CSU

Il panorama politico in Germania è sempre più frammentato, ma AfD continua a crescere: questa la fotografia che emerge dai sondaggi politici tedeschi. Il primo di YouGov condotto dopo le elezioni federali (tra 21 e il 24 marzo 2025) mostra il calo di CDU/CSU al 26%, avendo perso 2,5 punti percentuali rispetto al risultato ottenuto nella tornata elettorale. Invece, è di 3 punti percentuali la crescita del partito di estrema destra rispetto alle elezioni del Bundestag: con il suo 24% ora è a soli 2 punti dal primo partito. Alle loro spalle si piazzano SPD, Bündnis 90/Die Grünen e Die Linke che formano un ampio schieramento.

Ma se SPD ha perso un punto percentuale, scendendo al 15%, gli ambientalisti di Alleanza 90/I Verdi restano al 12%, mentre il Partito della Sinistra guadagna un punto percentuale rispetto alle elezioni federali e si attesta al 10%. Bündnis Sahra Wagenknecht si attesta al 5%, stessa percentuale ottenuta alle elezioni federali, mentre il Partito Liberale Democratico (FDP) si attesta al 3%, quindi con un punto percentuale in meno rispetto alle elezioni di febbraio. Gli altri partiti sono al 4%.

SONDAGGI POLITICI GERMANIA 2025: SCETTICISMO SU COALIZIONE ROSSONERA

Il sondaggio in questione ha sondato anche l’umore degli elettori tedeschi, riscontrando che quasi un terzo (30%) ritiene che le proprie condizioni di vita peggiorerebbero con una coalizione rossonera, cioè tra cristiano-democratici (CDU/CSU) e socialdemocratici (SPD). Solo poco meno di uno su dieci (9%) pensa che invece migliorerebbe le proprie condizioni di vita, mentre circa la metà (49%) degli aventi diritto al voto ritiene che non migliorerebbe né peggiorerebbe le proprie condizioni di vita.

I tedeschi non credono, inoltre, che possa portare la Germania sulla strada giusta: solo uno su dieci (9%) crede che questa coalizione sarebbe in grado di risolvere i problemi più importanti. Uno su tre (34%) non crede che saranno in grado di farlo in alcun caso, un altro 51% solo in parte.

SONDAGGI POLITICI GERMANIA 2025: I DUBBI SU MERZ

Crescono poi i dubbi sul futuro cancelliere Friedrich Merz, anche per il dibattito sull’allentamento del freno al debito e i negoziati con CSU e SPD. Attualmente, secondo i sondaggi politici Germania, un terzo degli elettori (32%) lo ritiene adatto alla carica di cancelliere federale, ma parliamo di 10 punti percentuali in meno rispetto al sondaggio condotto dal 14 al 17 febbraio 2025, pochi giorni prima delle elezioni generali (42%). Più della metà (57%) lo giudica attualmente inadatto, una bocciatura che cresce, visto che la percentuale è aumentata rispetto a febbraio (52%).