Sondaggi politici Germania 2025: AfD primo partito, sorpasso al CDU-CSU con il 27%. Il cancelliere Merz bocciato da 7 tedeschi su 10
SONDAGGI POLITICI GERMANIA 2025: AFD PRIMO PARTITO
Potrebbe essere particolarmente caldo l’autunno per il cancelliere tedesco Friedrich Merz, perché i sondaggi politici Germania 2025 scattano una fotografia preoccupante per la sua colazione, mentre Alternative für Deutschland (AfD) si rafforza. I dati della rilevazione di Forsa, commissionata da Stern e RTL/NTV, sono estremamente positivi per il partito di estrema destra, visto che ha raggiunto l suo risultato più alto mai registrato, il 27%, nettamente superiore alla CDU/CSU.
Il record di Merz, al contrario, è negativo: il 70% degli intervistati è insoddisfatto del cancelliere. Solo i sostenitori di CDU e CSU sono ancora soddisfatti del lavoro del Cancelliere (64%). I tedeschi non avevano mai avuto un’opinione così negativa di lui.
L’insoddisfazione, secondo i media tedeschi, non può spiegarsi con la situazione generale, tra crisi e guerre mondiali, o con la debole crescita economica, i deficit strutturali e il cambiamento demografico: ciò spiega la base di insoddisfazione, ma non la tendenza.
La fiducia crolla di fronte alla consapevolezza che questa coalizione non si sta distinguendo rispetto alla precedente, l’autunno delle riforme non arriva, l’economia resta instabile e le speranze di crescita vengono disattese.
SONDAGGI POLITICI GERMANIA 2025: MERZ IN CRISI
Entrando nel merito dei dati, il sondaggio di Forsa evidenzia, infatti, una crescita del 2% di AfD, con il sorpasso su CDU-CSU che resta stabile al 25%. In calo di un punto percentuale SPD e Grune, rispettivamente al 13 e 11%. Stessa percentuale quest’ultima di Linke. Stabili anche Bsw (4%) e Fdp (3%).
Dai sondaggi politici Germania 2025 arrivano indicazioni precise: servono riforme concrete, a partire dal reddito di cittadinanza e pensioni, così come avvenuto sull’immigrazione. Allo stesso tempo, si chiede a CDU/CSU di riuscire a parlare di giustizia fiscale. Anche in questo caso i dati di Forsa sono chiari: persino un’ampia maggioranza di sostenitori di CDU e CSU sostiene un’imposta di successione più elevata.
Solo il 23% dei cittadini tedeschi crede che il governo federale dell’Unione e della SPD riuscirà a portare avanti riforme fondamentali nel campo dei sistemi di sicurezza sociale. Quasi tre quarti (74%) non si fidano del governo per questo. Il 64% degli elettori teme un peggioramento della situazione economica, che è il peggior valore da quando il semaforo è stato spinto nel novembre 2024; solo il 15% si aspetta un miglioramento, il 20% non si aspetta che la situazione economica cambi.
SONDAGGI POLITICI GERMANIA 2025: I DATI DI FORSA
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv
AfD: 27% (+2)
Union: 25%
SPD: 13% (-1)
GRÜNE: 11% (-1)
LINKE: 11%
BSW: 4%
FDP: 3%
Sonstige: 6%
Änderungen zur letzten Umfrage vom 16. September 2025
