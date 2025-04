Per la prima volta dalla sua fondazione nel 2013, l’ultradestra di Alternative für Deutschland (AfD) sfiora la vetta dei sondaggi politici in Germania con il 24%, superando l’Unione CDU/CSU (26%, -1 in un mese) come forza più votata a livello nazionale: un vero e proprio terremoto politico che squarcia il Brandmauer, il “muro” politico eretto per escludere l’AfD da ogni sorta alleanza di governo.

Migranti in manette in Albania: i reati contestati/ Tra spaccio e omicidio, fino agli stupri

“I tedeschi vogliono rompere col passato, non coalizioni di compromesso”, sono le parole fiere e decise di Alice Weidel, leader del partito, dopo il balzo di 2 punti. Nel frattempo, dai sondaggi, i socialdemocratici (SPD) sprofondano al 15% (-1), travolti da una legislatura segnata dalla profonda inflazione al 6,7% e dal caos migratorio: nel 2024, 291.000 richieste d’asilo hanno esasperato il Paese, mentre l’industria automobilistica (-8% produzione) continua ad arrancare.

Elezioni Comunali Friuli 2025, diretta risultati/ Monfalcone-Pordenone, come si vota. Caos per lista islamica

Lo scenario è quello di una Germania in recessione tecnica (-0,3% PIL), con un elettorato sempre più polarizzato e spaccato in due: l’AfD domina nell’ex DDR (+14% in Sassonia), attirando l’interesse di operai e piccoli imprenditori delusi dalla burocrazia UE e dalle politiche green.

I Verdi (12%), accusati di aver affossato le imprese con tasse climatiche, perdono consensi tra i giovani: “La CDU ha tradito i conservatori alleandosi con la SPD”, accusa un elettore di Dortmund, sintomo di un malcontento che travolge i partiti tradizionali. Parallelamente, Linke (10%) e i liberali FDP (4%) restano ai margini, mentre l’Alleanza Sahra Wagenknecht (3%) non intende decollare.

Sondaggi politici 2025/ Lega cresce più di tutti: Pd -7% da FdI, sorpasso M5s su FI. Governo Cdx sale al 42%

Sondaggi politici Germania: il rebus delle coalizioni e l’incubo stallo istituzionale

Stando agli ultimi sondaggi, l’ascesa dell’AfD mette a nudo il fallimento delle élite: CDU e SPD, dopo settimane di negoziati, non hanno trovato un accordo per formare un governo e l’ipotesi di una nuova Grosse Koalition ottiene solo il 28% del consenso popolare, mentre il 43% dei tedeschi, secondo un sondaggio ARD, la definisce “inutile”.

L’unica alternativa è un esecutivo di minoranza CDU-Verdi-FDP, che però non raggiunge il 40% dei seggi teorici: “Senza una svolta, saremo costretti a elezioni anticipate”, è l’ammissione di un esponente CDU. Nel frattempo, il think tank EU-US Forum avverte: “La CDU ha tradito le promesse, ora l’AfD raccoglie il malcontento“.

Il crollo drastico del Brandmauer dei sondaggi, si è fatto realtà: il 52% degli elettori CDU, secondo Infratest dimap, è pronto a dialogare con l’AfD pur di evitare il caos e Bruxelles trema: un governo con l’ultradestra minaccia i 72 miliardi del PNRR tedesco e la coesione UE sulla difesa comune, con il timore radicato che la Germania possa trascinare l’Europa nel baratro.

In questo contesto pero, i mercati reagiscono: lo spread Bund-BTP vola a 210 punti, il massimo dal 2022. Mentre l’AfD spicca il volo, la Germania rimane un Paese in bilico, tra rabbia popolare e paura del futuro.