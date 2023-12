Sondaggi politici Ghisleri/ “Meloni +10% su Schlein, sale la Lega. Inflazione emergenza nazionale per il 49%”

L’ultimo dei sondaggi politici condotti da Alessandra Ghisleri per Euromedia Research, riportato da La Stampa, rivela che Fratelli d’Italia è ancora il primo partito del Paese. Lo schieramento della Premier Giorgia Meloni è in crescita al 28,5%. Anche il Partito Democratico di Elly Schlein, è però in salita, con il 19,5%. Le intenzioni di voto vedono al terzo posto il Movimento 5 Stelle, che tuttavia è calato al 16,5%.

Alti e bassi nel resto della coalizione di centrodestra. La Lega registra segnali di miglioramenti e arriva al 9,3%, mentre è in discesa Forza Italia con il 7,5%. Dietro ci sono Azione di Carlo Calenda calato al 4,1%, Alleanza Verdi Sinistra salito al 3,6% e Italia Viva salito al 3,2%. Più Europa è sceso al 2,5%, così come Italia con Paragone all’1,3%. Infine lievissimo aumento delle intenzioni di voto per Noi Moderati, che ha raggiunto lo 0,5%.

Sondaggi politici Ghisleri: l’insoddisfazione degli italiani

Al di là delle preferenze di voto espresse nei sondaggi politici di Alessandra Ghisleri, emerge che gli italiani sono spaccati. “All’apparenza sembriamo un popolo di infelici eppure, ad oggi, il 68,6% della popolazione si ritiene soddisfatta della propria vita. Certo, se entriamo nel merito delle classi di reddito, ci si accorge che, mentre il 90,1% del target socio-economico alto o medio-alto si definisce appagato e compiaciuto della sua posizione, il 51,5% di quello basso o medio-basso non è per nulla soddisfatto”, scrive l’esperta. L’insoddisfazione sale soprattutto per quel che concerne le questioni economiche, tanto che l’inflazione è un’emergenza nazionale per il 49% degli intervistati.

Emerge in particolare che gli elettori dei partiti di maggioranza spiccano tra tutti per i loro giudizi positivi. “Forza Italia in testa con l’80,4% di coloro che pensano che il nostro Paese stia andando in una giusta direzione. Più parchi e combattuti gli elettori di Lega (49,2%) e Fratelli d’Italia (46,8%) che si dividono a metà nei loro giudizi positivi e negativi. È comunque interessante che 1 elettore su 2 di Giorgia Meloni si dichiari poco o per nulla soddisfatto del momento”.











