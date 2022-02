Sondaggi politici/ Green pass va mantenuto per il 60%. Governo: fiducia al 49%

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto degli italiani, è tempo di scoprire i nuovi sondaggi politici di Emg, realizzati per Agorà. L’istituto di Fabrizio Masia ha fatto il punto della situazione sul dossier green pass e le idee sono abbastanza chiare: per il 60% il certificato verde va mantenuto nonostante il miglioramento della situazione sanitaria. Per il 38% andrebbe abolito, mentre il restante 2% ha preferito non rispondere.

I sondaggi politici di Emg hanno poi fatto il punto sul giudizio degli italiani sulla fine della pandemia. L’Oms ha reso noto che la variante Omicron potrebbe porre la parola fine sull’emergenza epidemiologica in Europa, ma non c’è grande fiducia a tal proposito: per il 50% non ne usciremo entro la primavera, mentre per il 27% sì. Il 23%, invece, non ha preso posizione.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Emg dedicati alle coalizioni. L’istituto di Masia ha chiesto agli italiani quali partiti dovrebbe coinvolgere il “campo largo” del Partito Democratico: per il 12% l’area di Centro con Toti, Renzi e Mastella, mentre per il 6% Forza Italia. Più di un elettore dem su due, il 55%, ha risposto con un secco “nessuno dei due”. Per il 4% entrambi, mentre il 23% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso al centrodestra: per il 43% i partiti della coalizione dovrebbero affrontare da soli le elezioni, mentre per il 20% dovrebbero federarsi. Il restante 37% non rispondere. Favorevoli alla divisione gli elettori di FdI e Lega, con il 52% di condivisione, mentre solo il 7% di elettori azzurri opterebbero per questa soluzione. Infine una riflessione sul nuovo schieramento di centro che si sta formando in queste settimane e che potrebbe fare il suo debutto alle prossime elezioni politiche: il 30% degli intervistati s’è detto pronto a votare questa nuova formazione, mentre il 41% è del parere opposto. Il 29% non ha un’opinione sul tema.

