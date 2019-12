SONDAGGI POLITICI/ Index Research: centrodestra verso 50%, Pd lontano e M5s in crisi

Il centrodestra otterrebbe la maggioranza in Italia in caso di voto. Gli ultimi sondaggi politici parlano chiaro e confermano una tendenza ormai chiara. Anche l’ultimo di Index Research conferma che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – se si presentassero insieme alle elezioni in forma di coalizione – metterebbero insieme il 48,7 per cento dei consensi, a un soffio da quel 50 per cento che però potrebbe diventare realtà con il partito di Giovanni Toti. I dati del sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico sono stati diffusi da Piazzapulita: la Lega perde mezzo punto percentuale, passando dal 32,7 per cento al 32,2, ma resta in testa alla coalizione. Il Partito democratico invece arranca: non riesce a superare la soglia psicologica del venti per cento. I dem guadagnano lo 0,1 per cento ma non vanno oltre il 19,2 per cento. Per il Movimento 5 Stelle la crisi è ormai conclamata: i grillini si fermano al 16,2 per cento, mantenendosi stabili rispetto alla rilevazione della settimana scorsa. La loro crisi è stata peraltro analizzata da Fabrizio Masia di Emg Acqua.

SONDAGGI POLITICI, INDEX: CALENDA SORPASSA EMMA BONINO

I sondaggi politici confermano la crescita di Fratelli d’Italia. Nello specifico, secondo quello di Index Research per Piazzapulita, il partito di Giorgia Meloni è stabile col suo 9,8 per cento. La doppia cifra dunque sembra ad un passo. Forza Italia invece cresce a piccoli passi: gli azzurri di Silvio Berlusconi hanno guadagnato lo 0,1 per cento, quindi hanno raggiunto il 6,7 per cento. Due punti percentuali sotto Forza Italia c’è Italia Viva, ma Matteo Renzi non può dirsi soddisfatto di questo dato. Il suo partito non riesce a sfondare: è al 4,6 per cento, peraltro in calo dello 0,3 per cento. Invece il neonato partito di Carlo Calenda, Azione, ha guadagnato lo 0,2 per cento arrivando all’1,8 e quindi superando +Europa di Emma Bonino che è all’1,5 per cento. Ma resta alle spalle dei Verdi, che invece secondo il sondaggio è dato all’1,9 per cento. A livello di coalizioni, un centrosinistra che metta insieme Pd, M5s, Iv e i partiti della sinistra arriverebbe al 42,8 per cento, mentre il centrodestra arriverebbe al 48,7 per cento. Ma è sulla “terza coalizione” che bisogna fare attenzione: è quella del non-voto. Ci sono indecisi per il 37,9 per cento.

