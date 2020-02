Sondaggi politici, intenzioni di voto/ Lega 30%, Renzi 5%: FdI tallona M5s, Pd top

Nei sondaggi politici pubblicati questa mattina da Emg Acqua per il consueto appuntamento di Agorà Rai si conferma in ottimo trend Fratelli d’Italia, la Lega non perde eccessivamente pur dopo il ko delle Regionali e il Pd prosegue nel suo momento positivo sempre a seguito della vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna. Chi invece paga ancora pegno nelle intenzioni di voto (e non solo) è il Movimento 5 Stelle, sotto di 0,2% in una settimana e “costretto” ora a richiamare la piazza M5s dopo i nodi prescrizione e vitalizi che stanno agitando non poco le acque e del Governo, e dello stesso Movimento. I numeri, seppur non “clamorosi” in una sola settimana dai precedenti sondaggi politici nazionali, dicono di una Lega in testa al 30% secco, seguito da un Pd in netta risalita al 21,3% mentre a crollare sono sempre più i 5Stelle al 14,15, tallonati non a troppa distanza da Giorgia Meloni all’11,6% (+0,1% in 7 giorni). Chi resta in stallo è invece Forza Italia, il terzo “braccio” del Centrodestra che al 6,1% contribuisce a rendere al momento indispensabile il movimento di Berlusconi per un potenziale prossimo Governo di coalizione seppur a guida Salvini-Meloni.

SONDAGGI EMG (6 FEBBRAIO): CORONAVIRUS, 84% PROMUOVE GOVERNO

A differenza però di altri sondaggi politici pubblicati questa settimana, Italia Viva di Matteo Renzi tiene al 5,2% e inizia a veder “pagare” la costante opposizione interna al Governo Conte-2 tanto sul fronte prescrizione quanto sulla riforma fiscale e sulle concessioni ad Autostrade: Renzi non stravolge i numeri elettorali in una settimana ma non perde e di questo periodo per il Governo è già una notizia “positiva” in termini elettorali. Seguono poi tutti gli altri partiti “minori”, con Azione-Calenda al 2,6% che sorpassa La Sinistra al 2,5%, mentre +Europa e Verdi condividono l’1,8% su scala nazionale: chiude Cambiamo Toti all’1% e il dato sugli indecisi/astenuti che questa settimana per i sondaggi Emg Acqua si registra ancora altissimo al 40,6%. Sempre durante la puntata mattutina di Agorà Masia ha presentato le rilevazioni su un altro decisivo argomento di strettissima attualità, ovvero l’emergenza Coronavirus: ebbene per l’84% degli elettori intervistati il Governo Conte-2, con il Ministro Speranza e con la task force del Ministero della Salute, hanno agito bene specie nel chiudere le frontiere aeree da e per la Cina. È stato poi chiesto se il rischio contagio stia venendo visto dai cittadini come una paura eccessiva, una pandemia incontrollata a livello mediatico: qui il 48% si dice concorde con l’eccesso di paura, mentre il 47% dunque perfettamente bilanciato, la paura è completamente giustificata.

