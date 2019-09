Sondaggi politici/ Ipsos, Italia Viva di Matteo Renzi al 4,4%: ecco dove pesca

Se si votasse oggi “Italia viva” di Matteo Renzi otterrebbe il 4,4% dei consensi. Questo è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici realizzati dall’istituto Ipsos diretto da Nando Pagnoncelli per “Il Corriere della Sera” a pochi giorni dalla scissione nel Pd. Un risultato tutto sommato non negativo per l’ex premier, che non ha ancora avuto modo – fatta eccezione per alcune apparizioni televisive – di esprimere pienamente l’alveo di proposte politiche che caratterizzerà la propria piattaforma. L’occasione sarà la Leopolda, la kermesse del renzismo che si tiene all’omonima stazione ferroviaria di Firenze, e a quel punto si potrà avere un’idea più articolata del potenziale – nel breve termine – di Italia viva. C’è però da considerare un elemento: ovvero l’impatto che l’addio di Renzi al Pd ha avuto sull’elettorato nel suo complesso. Soltanto il 28% degli elettori ha giudicato positivamente lo strappo dell’ex sindaco di Firenze: il 52% dà un giudizio negativo, il 20% non sa/non indica.

SONDAGGI POLITICI

Dal punto di vista prettamente politico è interessante capire qual è il bacino elettorato a cui Matteo Renzi potrà attingere con il suo nuovo partito Italia viva. Le previsioni di chi vedeva nell’ex premier un possibile problema per gli altri partiti moderati e/o di centro, su tutti Forza Italia, sembrano essere smentiti dai sondaggi politici firmati da Pagnoncelli. Il 4,4% di cui oggi viene accreditato Renzi, infatti, arriva per il 64% da elettori del Pd che hanno deciso di seguire il loro leader preferito al di fuori della “casa madre”. Per il resto, per quanto riguarda l’intero centrodestra, e dunque Lega, Fratelli d’Italia e la stessa Forza Italia di Silvio Berlusconi, a spostarsi verso Renzi è solo il 12% degli elettori. Per il resto l’elettorato odierno di Italia Viva è composto per il 12% da elettori di altre liste di centrosinistra, il 6% da altre liste e il 12% da indecisi e astensionisti intrigati dalla nuova creatura politica dell’ex dem.

