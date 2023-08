Sondaggi politici/ Italiani divisi su adozioni gay. Per 40% immigrati sono un pericolo per la sicurezza

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, è tempo di andare a conoscere il giudizio degli italiani sui dossier più dibattuti nelle ultime settimane. Uno dei temi che ha guidato il dibattito nell’opinione pubblica è quello delle adozioni gay. Secondo i sondaggi politici di Demos & Pi, c’è grandissima divisione: il 49 per cento è contrario, mentre il 50 per cento è favorevole. Il restante 1 per cento non sa o non risponde.

Entrando nel dettaglio dei sondaggi sulle adozioni gay, gli elettori di Fratelli d’Italia sono quelli che si oppongono maggiormente: il 70 per cento s’è detto contrario alla possibilità di adottare un bambino per gli omosessuali. Alte percentuali di contrari anche tra gli elettori di Lega e Forza Italia. I più favorevoli sono gli under 30: contrario solo il 29 per cento. Percentuali totalmente diverse tra gli over 65: contrario il 66 per cento degli intervistati.

I sondaggi politici di Demos & Pi

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demos & Pi sull’immigrazione. Ebbene, per il 40 per cento degli italiani i migranti sono un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. Si tratta del valore più alto da cinque anni a questa parte, basti pensare che la percentuale è aumentata del 13 per cento nel giro di due anni. Gli elettori della Lega sono quelli che ritengono gli immigrati più pericolosi: la percentuale tocca il 79 per cento. Numeri piuttosto importanti anche tra gli elettori di Fratelli d’Italia (56 per cento) e di Forza Italia (51 per cento). Discorso diverso a sinistra: tra gli elettori del Partito Democratico la percentuale scende al 17 per cento. A livello demografico, i più sfavorevoli ai migranti sono i 45-54enni (49 per cento) e coloro con un basso livello di istruzione.

