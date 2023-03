Sondaggi politici, la media/ Centrodestra 47%, boom Schlein: Pd +1,3%, M5s travolti

LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI: BOOM PD CON SCHLEIN, M5S KO, CENTRODESTRA TIENE

La “Supermedia” dei sondaggi politici condotta come sempre da YouTrend per AGI certifica il vero cambiamento della politica italiana questa settimana: la vittoria alle Primarie Pd della neo-segretaria Elly Schlein sposta gli equilibri interni al Centrosinistra, con immediata conseguenza di un ritorno stabile dei Dem davanti al Movimento 5Stelle oltre che un recupero di consensi a livello nazionale che non si vedeva da molti mesi. La raccolta dei sondaggi politici realizzati negli ultimi 7 giorni certifica il buon impatto di Schlein alla guida di un Pd, tutt’altro che unito però al suo interno specie nell’ala cattolica-riformista piuttosto lontana dall’agenda che imposterà la giovane deputata che succede ad Enrico Letta.

In termini numerici, i sondaggi politici “mediati” da YouTrend vedono ancora Fratelli d’Italia saldamente primo partito del Paese in netto rialzo dello 0.4% nelle ultime due settimane: 30,4% per il partito della Premier Meloni, davanti di 13 punti al redivivo Partito Democratico che appunto con Schlein recupera l’1,3% e si piazza al 17,3% dei consensi nazionali. Travolti invece proprio dal voto delle Primarie, paradossalmente, il M5s di Giuseppe Conte: l’ala sinistra dell’elettorato Pd, negli ultimi mesi spostatasi sulle sponde del Movimento 5Stelle, sembra riprendere “vita” tra le file dei Dem abbandonando i grillini al 17% e in calo dello 0,8% secondo la “Supermedia”. Perde terreno la Lega di Salvini scivolando all’8,8% (-0,5%) mentre risale Forza Italia di Berlusconi fino al 7,1%, appena dietro al Terzo Polo di Calenda e Renzi scivolati al 7,1%.

GOVERNO MELONI E SUPERBONUS 110%: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Chiudono la “Supermedia” dei sondaggi politici per AGI l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,3%, la lista di Riccardo Magi ed Emma Bonino, PiùEuropa, al 2,4%, ItalExit di Paragone all1,9%, Unione Popolare di De Magistris all’1,7% e infine anche Noi Moderati di Lupi in calo all’1% su scala nazionale. Anche il fronte delle coalizioni subisce lievi variazioni come conseguenza del voto nelle Primarie Pd: il Centrosinistra a guida Schlein sale dell’1,3% e si piazza al 22,9%, comunque ancora a distanza siderale dal Centrodestra a conduzione Giorgia Meloni (47,3% ma -0,7% in 14 giorni dovuta al calo della Lega).

Chiudiamo la nostra rassegna quotidiana di sondaggi politici nazionali con un tema tutt’altro che esaurito pur dopo l’exploit delle Primarie e le discussioni sul fronte guerra in Ucraina: secondo i sondaggi di Euromedia condotti l’1 marzo scorso, il 21,2% degli italiani intervistati condivide la scelta del Governo Meloni di stoppare la cessione del credito per tutti i bonus edilizi, specie per il Superbonus 110%. Non solo, il 44,7% è convinto sia stata la scelta giusta in quanto «questo bonus è stato scritto male ed è da rivedere o riformulare»; il 23,1% giudica invece errata la mossa del Centrodestra. Allargando l’orizzonte dei giudizi, il 30,7% è convinto che il Superbonus non abbia portato che frodi, speculazioni e comportamenti illegali: il 24,7% ritiene invece che sia stato spreco di denaro pubblico e aumento del deficit nazionale, mentre il 14,4% sostiene che il Superbonus abbia comunque favorito lavoro e occupazione oltre che la crescita del settore edilizio.











