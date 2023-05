Sondaggi politici, la media/ FdI-Pd top prima delle Amministrative. M5s 16%, Lega 9%

SONDAGGI POLITICI, LA SUPERMEDIA YOUTREND PREMIA MELONI E SCHLEIN PRIMA DELLE AMMINISTRATIVE

Alla vigilia della doppia tornata di Elezioni Amministrative – ballottaggi in 43 Comuni e primo turno Comunali in Sicilia e Sardegna – i sondaggi politici raccolti da YouTrend nella consueta “Supermedia” di fine settimana raccontano della continua e aumentata “polarizzazione” sulle due principali protagoniste delle prossime sfide elettorali. Tanto il Partito Democratico quanto Fratelli d’Italia vengono dati in aumento consensi a ridosso del voto del 28-29 maggio, mentre in calo restano M5s e Lega (anche se di poco).

I sondaggi politici “mediati” da YouTrend fino allo scorso 25 maggio vedono l’aumento dello 0,4% per FdI, che schizza così al 29,3% su scala nazionale: resta forte il vantaggio sul Pd di Schlein che insegue al 20,7% anche se registra un ottimo +0,5% rispetto alla media dei sondaggi di due settimane fa. Al terzo posto resta stabile il M5s di Conte che cala però sotto il 16% con lo 0,2% in meno rispetto alla scorsa Supermedia: la Lega di Matteo Salvini si ferma al 8% mentre Forza Italia di Berlusconi cala fino al 6,8%. Chiudono le intenzioni di voto “mediate” da YouTrend sui sondaggi della settimana, l’Alleanza Verdi Sinistra al 2,9%, PiùEuropa 2,1%, Azione di Calenda al 4,3%, Italia Viva di Renzi al 3%, ItalExit 2,1%, Unione Popolare 1,5% e Noi Moderati all’1%.

COALIZIONI E FUTURO ELEZIONI COMUNALI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Viaggiano bene entrambe le principali coalizioni che si sfideranno in molti dei 209 comuni al voto domenica-lunedì per le Amministrative: i sondaggi politici della “Supermedia” raccontano infatti di un +0,5% guadagnato dal Centrodestra, che sale così al 46,2% totale, e un +0,3% guadagnato dal Centrosinistra a guida Schlein (25,7%). Perdono terreno gli “outsider”, dai 5Stelle al 15,9% al Terzo Polo (dopo la “tregua armata” in vista delle Elezioni) che ottiene non oltre il 7,2% delle preferenze.

Osservando infine gli ultimi sondaggi politici di Euromedia Research dello scorso 24 maggio, emerge l’intenzione dell’elettorato di modificare alcune regole sulla legge elettorale che norma al momento le Elezioni Comunali Amministrative: il 44,6% è favorevole ad esempio alle primarie di partito per scegliere il candidato alla carica di sindaco, seguendo in pratica la legge elettorale Usa utilizzata per le Presidenziali. Infine, il 46,8% si dice contrario al terzo mandato aperto consecutivo da concedere come possibilità ai sindaci: ad oggi, lo ricordiamo, la legge elettorale delle Comunali impone al massimo due mandati consecutivi alla guida del Consiglio Comunale.

