Sondaggi politici, la media/ FdI stabile al 27,5%, vola FI all’8%, ancora ko Schlein. Cresce fiducia Governo

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI DEL 22 MARZO: CALANO I PRIMI TRE PARTITI, TONFO SCHLEIN E VOLA TAJANI

Sebbene continui la “discesa” nei sondaggi politici nazionali di tutti e tre i principali partiti del Paese, il trend osservato dalla “Supermedia” di YouTrend vede un “campo largo” pagare le forti divisioni vissute questa settimana sul “caso Basilicata” mentre sul fronte Meloni si arresta il calo dei consensi visto tra febbraio e marzo. Nella “fotografia” consueta del venerdì, i sondaggi politici “mediati” da YouTrend confermano l’andamento generale dei principali partiti del Paese durante gli ultimi 14 giorni.

In particolare, nei sondaggi politici presi in considerazione per la Supermedia – si tratta di Eumetra (data di pubblicazione: 14 marzo), Euromedia (11 marzo), Ixè (12 marzo), Noto (19 marzo), SWG (11 e 18 marzo) e Tecnè (9,11 e 16 marzo) – Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta stabile al 27,5% (solo -0,1% rispetto a due settimane fa) davanti al Pd di Elly Schlein che invece “cade” al 19,8% (-0,3%) dopo la non brillante gestione dei candidati alle prossime Elezioni Regionali. Non fa meglio il M5s di Conte che dietro perde ancora e scende al 16% (-0,3%): diverso invece lo scenario degli altri due partiti del Centrodestra di Governo, con in particolare Forza Italia che cresce nettamente dello 0,5% in sole due settimane portandosi all’8% su base nazionale e a soli 0,2% punti dall’alleato, ovvero la Lega di Salvini. Chiudono le intenzioni di voto mediate da YouTrend con stabile AVS al 4,1%, Azione di Calenda 3,9%, Italia Viva di Renzi 3,2%, PiùEuropa 2,8%, ItalExit 1,5%, Unione Popolare 1,3% e Noi Moderati di Lupi all’1,2%.

FIDUCIA GOVERNO, PREMIER E LEADER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DI PIEPOLI

Rimaneno un attimo sui sondaggi politici analizzati dalla Supermedia emerge come anche sul profilo delle coalizioni la tenuta del Governo Meloni è intatta in questa ultima settimana: la fiducia dell’elettorato (monitorata sempre nei sondaggi di cui sopra, ndr) per il Centrodestra sale al 44,9% contro il 26,7% del Centrosinistra a guida Schlein, con un 16% per l’area grillina e il 7,1% per l’ex Terzo Polo. Anche riuscissero a comporre un “campo largo progressista” alle prossime Elezioni Politiche, ad oggi, il Centrodestra di Meloni ne uscirebbe ancora vincitore.

Per chiudere la settimana con i sondaggi politici più “freschi” vi lasciamo alla fiducia espressa nel Governo e nei principali leader del Paese secondo i nuovi dati dell’Istituto Piepoli per “il Giornale”, nuova collaborazione che prevederà ogni venerdì l’aggiornamento su intenzioni di voto e fiducia nei politici. Nelle ultime settimane il consenso sul Governo Meloni è cresciuto dal 37% di inizio gennaio al 38% di marzo 2024, mentre la Premier resta ancora al 41% di fiducia in conferma dell’ottimo trend mantenuto lungo l’anno 2023 (sebbene in calo rispetto al 50% nel “picco” del luglio scorso. La fiducia nei leader politici vede Meloni ancora primeggiare contro tutti i rivali, con il 41% che la pone davanti al 27% di Giuseppe Conte e Matteo Salvini, 26% per l’altro vicepremier Antonio Tajani, Elly Schlein col Pd al 25%, Carlo Calenda di Azione al 18%, Maurizio Lupi di NM al 15% e Matteo Renzi di Iv al 14%. Come spiega Piepoli sul “Giornale” a riconferma del buon trend sul Governo vi sarebbe la fiducia dell’elettorato sulle mosse prese dalla Presidente del Consiglio sul fronte guerre e crisi internazionali, ponendosi contro ogni tipo di violenza, impedendo l’invio di soldati italiani e allo stesso tempo spendendosi per possibili negoziati di pace.











