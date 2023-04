Sondaggi politici, la media/ Meloni a +9% su Schlein, M5s 15,7%, FI raggiunge Calenda

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: TORNA A CRESCERE MELONI, CROLLA IL TERZO POLO

Come ogni fine settimana viene resa disponibile la Supermedia dei sondaggi politici elettorali realizzata da YouTrend per AGI: ebbene, si conferma in crescita la Premier Meloni con FdI, nonostante le difficoltà sul fronte economico e le schermaglie con le opposizioni sul tema migranti. Bene anche la Lega dopo che le proposte sul fronte natalità iniziano a far guadagnare terreno anche nei consensi: fermi Pd e M5s, crolla invece con -0,5% in pochi giorni il Terzo Polo (che fu).

SCONTRO MOZIONI SUL 25 APRILE/ La sinistra vota solo la "sua" Resistenza e perde un'occasione

Entrando nelle pieghe dei numeri offerti da sondaggi politici presi in considerazione dalla Supermedia YouTrend (nell’ultima settimana), FdI sale al 28,9% mettendo ancora circa 9 punti di distacco dal Partito Democratico di Elly Schlein, fermi al 20,1%: al terzo posto, nonostante il ritorno in piazza di Giuseppe Conte, non cresce il M5s – al 15,7% su scala nazionale. La Lega di Matteo Salvini sale fino al 9% nelle medie dei sondaggi politici nazionali, così come una Forza Italia in crescita raggiunge al 7% quello che rimane dell’ipotetico Terzo Polo tra Calenda e Renzi: chiudono le intenzioni di voto di fine settimane il dato medio sull’Alleanza Verdi-Sinistra in calo al 2,9%, PiùEuropa al 2,1%, ItalExit 2,1%, Unione Popolare 1,6% e Noi Moderati 1,1%.

Schlein "favorevole a utero in affitto"/ "Ma nostra legge sui diritti non lo normerà"

NATALITÀ E FIGLI, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DI “ANALISI POLITICA”

Uno dei temi che inizia ad essere finalmente centrale nel dibattito politico è quello della natalità, della crisi di nascite nel nostro Paese e delle proposte politiche per provare ad ovviare al futuro emergenziale: i sondaggi politici realizzati da Analisi Politica per “Libero Quotidiano” lo scorso 20 aprile mostrano come il 54% degli intervistati avverta il tema del crollo nascite come un problema importante cui il Governo deve prestare molta attenzione. Il 29% sostiene invece la non immediata urgenza nell’occuparsi del tema mentre solo il 12% considera la denatalità una questione non importante.

SONDAGGI POLITICI/ FdI verso 30%, Conte a -5% da Schlein: FI ‘triplica’ voti Renzi

Interessante la seconda domanda posta nei sondaggi politici di Analisi in merito alla natalità: il contrasto efficace va posto con la facilitazione della concessione di cittadinanza ai migranti (o figli di genitori stranieri immigrati) o con nuove leggi per aiutare le famiglie e le donne? Il 67% gradisce decisamente questa seconda modalità, stando così con il Governo Meloni che tramite la proposta del Ministro MEF Giorgetti intende battagliare nei prossimi mesi. In termini di elettori dei singoli partiti, considerano un tema importante quello della cittadinanza più “agile” per contrastare la denatalità in pratica solo i votanti Pd e Sinistra: il 35% dei dem ritiene si debba facilitare la cittadinanza, anche se resta un 51% di elettori Pd che punta comunque a nuove leggi pro-famiglie. Sul fronte “immigrazione” puntano al 26% in Italia Viva, 27% Forza Italia, 21% Azione, 17% M5s, 11% per FdI e Lega.











© RIPRODUZIONE RISERVATA