Sondaggi politici, la media/ Meloni stabile al 29%, boom FI pressa la Lega: stallo Pd-M5s dopo ko Molise

LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI: FDI E FORZA ITALIA CRESCONO, CALO LEGA E STALLO TOTALE PD-M5S

Se nel Centrodestra prosegue l’andamento “ad altalena” dei vari partiti che compongono la coalizione di Governo, a sinistra lo stallo è latente e la sconfitta alle Elezioni Regionali in Molise – la sesta su 6 dove si sono alleati Pd e M5s negli ultimi anni – riconferma tutte le difficoltà di una coalizione che ancora fatica a nascere: questo e molto altro raccontano i sondaggi politici dell’ultima settimana, raccolti nella consueta “Supermedia” di YouTrend per AGI a ridosso del weekend.

Coffrini e Vezzani, ex sindaci Pd di Brescello indagati/ I pm: "Aiuti a 'Ndrangheta"

Prendendo in considerazioni i seguenti sondaggi politici – EMG (data di pubblicazione: 19 giugno), Euromedia (28 giugno), Ixè (19 giugno), Noto (22 giugno), Quorum (26 giugno), SWG (19 e 26 giugno) e Tecnè (17, 19 e 24 giugno) – la “Supermedia” registra un andamento in segno “più” per Fratelli d’Italia e la Premier Giorgia Meloni, in questi giorni impegnata nelle difficili trattative in Europa. Boom ancora per Forza Italia che guadagna lo 0,9% netto rispetto a due settimane fa, cala invece la Lega: veniamo ai numeri e scopriamo che FdI resta stabile al 28,9% avanzando dello 0,1%. Al secondo posto delle intenzioni di voto nei sondaggi politici “mediati” troviamo il Pd di Elly Schlein ancorati al 20,2%, così come il 15,8% del M5s di Conte rimane invariato dopo la pesante sconfitta alle Regionali. La Lega al quarto posto perde terreno e scala fino all’8,7%, un -0,5% che di fatto sembra andare quasi completamente nei consensi di Forza Italia, invece in corsa fino al 8,2% su scala nazionale.

LAVORO E POLITICA/ La chiave per battere la povertà e aumentare l'occupabilità

MES, GOVERNO MELONI E…. GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

In casa ex Terzo Polo si continua a rimanere preoccupati dai sondaggi politici in quanto prosegue il periodo “no” tanto di Carlo Calenda quanto di Matteo Renzi: Azione cala fino al 3,6% mentre Italia Viva non va oltre il 3% su scala generale nazionale. Chiude la “Supermedia” YouTrend dei sondaggi politici l’alleanza Verdi-Sinistra al 3%, PiùEuropa al 2,3%, ItalExit 1,9%, Unione Popolare 1,5% e Noi Moderati all’1%.

Nei giorni in cui l’Europa prova a “stringere” l’Italia per farle accettare la ratifica della riforma sul MES, con Meloni che tenta la resistenza per una trattativa ancora molto complessa a livello europeo, i sondaggi politici Euromedia sia per “Porta a Porta” che oggi per “La Stampa” confermano una tendenza nel popolo italiano a sostenere la posizione del “No” voluta da Lega e FdI. Nei sondaggi raccolti lo scorso 27 giugno per il programma Rai, emergeva come il 27,6% fosse del tutto contrario, con favorevoli il 38% e “ignoranti in materia” il 33,5%, un’enormità. Nei medesimi sondaggi politici Euromedia per “La Stampa” invece l’analisi è più approfondita ed emerge nell’analisi di Alessandra Ghisleri come ben 6 italiani su 10 sono contrari all’utilizzo del MES.

Riforma pensioni 2024/ Governo Meloni: "Quota 41 come obiettivo", cosa succede?

© RIPRODUZIONE RISERVATA