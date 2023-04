SONDAGGI POLITICI, LA MEDIA/ Pd sale al 20%, FdI +9% su Schlein: calo Lega e M5s

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: CALA CENTRODESTRA E M5S, SALE PD

Nella “media” dei sondaggi politici di questi ultimi 15 giorni a crescere in Italia risultano solo Pd, Sinistra e Noi Moderati, mentre in generale il Centrodestra segna una battuta d’arresto nella propria importante crescita dopo le Elezioni Politiche stravinte lo scorso settembre 2022: come da tradizione a chiudere la settimana politico ci pensa la “Supermedia” di YouTrend per AGI che registra l’andamento dei partiti nelle ultime due settimane davanti ai tanti dossier e polemiche sorte tra maggioranza e opposizioni.

Prendendo i sondaggi politici diffusi tra il 15 e il 30 marzo – nello specifico, Demopolis (22 marzo), EMG (27 marzo), Ixè (20 marzo), Noto (23 marzo), Quorum (20 marzo), SWG (20 e 27 marzo) e Tecnè (18 e 25 marzo) – si scopre che Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta sostanzialmente stabile attorno al 29,1%, con 9 punti percentuali di vantaggio rispetto al Partito Democratico, ancora una volta unico movimento a crescere in maniera ingente nel giro di pochi giorni. L’effetto Schlein prosegue e porta il Pd fino al 20% di media, +0,8% in 15 giorni: cala ulteriormente il M5s di Giuseppe Conte al 15,6% anche se non è la peggior performance a livello nazionale. La Lega di Salvini cala dal 9,2% all’8,6% in sole due settimane, complici le discussioni sul tema migranti e il nuovo Codice degli Appalti: scendono anche Terzo Polo di Calenda e Renzi al 7,4% (-0,2%) e Forza Italia di Berlusconi al 6,9%, mentre l’Alleanza di Verdi-Sinistra risale fino al 3,2%. Chiudono le intenzioni di voto “mediate” dai sondaggi politici YouTrend PiùEuropa al 2,2%, ItalExit 2,1%, Unione Popolare 1,5%, Noi Moderati all’1,2%.

COALIZIONI E LEADER POLITICI: MELONI A +11% SU SCHLEIN, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Osservando sempre la Supermedia dei sondaggi politici YoUTrend pubblicata il 30 marzo emerge come il calo del Centrodestra comunque non “polverizza” il vantaggio guadagnato per mesi e mesi nel 2022 e ad inizio 2023: ad oggi i partiti che sostengono il Governo Meloni valgono in consensi il 45,8%, con il Centrosinistra a guida Pd-Schlein che sale al 25,3%. Chiudono i sondaggi delle coalizioni l’area attorno al M5s al 15,6% mentre il Terzo Polo di Azione e Italia Viva non va oltre al 7,4% su scala nazionale.

Chiudendo la nostra rassegna quotidiana di sondaggi politici ci soffermiamo un attimo sui risultati dello studio condotto da YouTrend e Quorum per Sky Tg24 ad inizio settimana, in particolare sul gradimento dei leader politici secondo l’elettorato intervistato. Ebbene, dietro al Presidente della Repubblica Mattarella al 66% cala leggermente la Premier Giorgia Meloni al 40%, comunque in vantaggio di ben 11% punti su Elly Schlein: al 39% la Presidente dl Consiglio viene tallonata da un suo predecessore a Palazzo Chigi come il grillino Giuseppe Conte, Salvini della Lega al 25%, Berlusconi al 22%, Calenda al 19% e Renzi al 14% chiudono la “classifica” dei leader politici nazionali.











