SONDAGGI POLITICI, LA MEDIA/ Stabile Meloni 28,8%, Pd 20,4%, M5s +5% su Lega, FI 7%

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: STABILE FDI, CRESCE PD, FERMA LEGA

Un’altra settimana convulsa a livello politico è passato e il resoconto in termini di consenso dei principali partiti nazionali vede così aggiornata la “Supermedia” dei sondaggi politici realizzata da YouTrend per l’Agenzia AGI. Il Decreto Lavoro e il conseguente scontro tra Governo, opposizioni e sindacati sul tema della fiscalità nel mondo dei lavoratori appassiona ancora con gli elettori che modificano in questo modo i propri “sentiment” elettorali. Prendendo in esame i sondaggi politici di Demos (29 aprile), EMG (1° maggio), Euromedia (26 aprile), Quorum (2 maggio), SWG (24 aprile e 1° maggio) e Tecnè (22 e 29 aprile), ecco le intenzioni di voto “mediate” da YouTrend.

Al primo posto resta salda la Premier Meloni con FdI ancora al 28,8% delle preferenze, in calo solo dello 0,1% rispetto alla media dei sondaggi politici datata 20 aprile: il Pd di Schlein cresce ancora dello 0,3% e si porta al 20,4% nel consenso nazionale, così come il M5s di Conte torna a salire dello 0,2% stabilizzandosi attorno al 15,9%. Resta attardata la Lega 5 punti percentuali dietro ai 5Stelle: l’8,9% è il dato di consenso del Carroccio di Matteo Salvini, mentre il 7,1% è il risultato per Forza Italia dopo la convention nazionale e il ricovero ancora persistente di Silvio Berlusconi (che però uscirà forse in settimana, ndr). Chiudono i sondaggi politici nazionali “mediati” da YouTrend l’Alleanza Verdi-Sinistra al 2,9%, battuta da Azione di Calenda al 4,3%, con Italia Viva di Renzi al 2,9%; da ultimo segnaliamo PiùEuropa al 2,2%, ItalExit 2,1%, Unione Popolare 1,4%, Noi Moderati 0,9%.

GOVERNO MELONI, FIDUCIA E POLITICA ECONOMICA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Nel proseguire la nostra rassegna di sondaggi politici nazionali, eccoci ai recenti dati di Proger IndexReasearch per PiazzaPulita dello scorso 4 maggio 2023: si parte con le analisi sulla fiducia elettorale nella Presidente del Consiglio e nel suo Governo. Ebbene, il 45% punta ancora decisamente su Meloni e sul suo operato, mentre il 34% concede fiducia al Governo di Centrodestra con dato però in calo dopo le polemiche sul Decreto Lavoro e il taglio del cuneo fiscale.

A domanda infatti diretta sulla soddisfazione per la politica economica del Governo Meloni, solo il 35% si dice pienamente soddisfatto mentre il 55% non concede per il momento grande fiducia nel piano economico della maggioranza. A chiudere il giro dei sondaggi politici Index, sugli altri leader nazionali il dato di fiducia più alto – anche se ben 12 punti meno della Premier Meloni – viene dato alla segretaria Pd Elly Schlein al 33%, davanti al 26% di Conte e Salvini, al 22% di Carlo Calenda e al 18% per Silvio Berlusconi.

