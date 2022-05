Sondaggi politici/ Lavrov: per 62,6% giusto ospitarlo in tv. Draghi, fiducia 41,8%

Tra crisi in Ucraina e intenzioni di voto, nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Termometro Politico. Uno dei temi più discussi negli ultimi giorni è quello legato all’intervista del ministro degli Esteri Russo Lavrov ai microfoni di Zona Bianca. Diversi partiti hanno ritenuto inaccettabile la presenza del braccio destro di Putin sul piccolo schermo italiano, considerando anche le sue dichiarazioni, che hanno mandato su tutte le furie Draghi e gli altri Paesi, a partire da Israele.

Secondo i sondaggi politici di TP, per il 62,6% è stato giusto ospitare Lavrov: per il 31% perché i giornalisti italiani devono avere il diritto di invitare chiunque a parlare nelle proprie trasmissioni, mentre per il 31,6% perché abbiamo ospitato l’intervento di Zelensky in Parlamento e non ha avuto un contraddittorio quando ha parlato. Il 35,5% non ritiene invece giusta la presenza di Lavrov in tv: per il 19,3% chi rappresenta un regime che nega la libertà di parola ed è responsabile di crimini di guerra non può fare un comizio sulla tv italiana, mentre per il 16,2% sarebbe stato legittimo solo se vi fosse stato un contraddittorio.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Tp legati alle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo Partito Democratico e Articolo 1 – MDP al 21,9%. Subito dietro spazio a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 21,7%. Terzo posto confermato per la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini è quotato al 17,7%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è dato al 13,3%, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi è al 7,8%. La federazione Azione/+Europa non va oltre il 4,1%, mentre i Verdi raggiungono quota 3,1%. Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 2,5%, seguita da Italexit di Paragone al 2,4% e Partito Comunista all’1%. Infine, i sondaggi politici sul gradimento di Mario Draghi: il 41,8% ha fiducia nel primo miistro, il 17,2% molta mentre il 24,6% abbastanza. Il 57,6%, invece, non ha fiducia: il 19,2% ne ha poca, il 38,4% nessuna.

