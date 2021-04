Sondaggi politici/ Leader: Draghi 50%, poi Meloni-Conte. Riaperture: 60% preoccupato

Dopo aver analizzato gli ultimi dati di Ipsos, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Emg per Agorà. L’istituto di Fabrizio Masia ha fatto il punto della situazione sul gradimento dei leader e c’è qualche novità degna di nota. In vetta alla classifica troviamo ancora una volta Mario Draghi con il 50%: il premier deve fare i conti con un -1%. Subito dietro troviamo Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia passa dal 42% al 43%. Stabile Giuseppe Conte al 40%.

Dopo il giurista M5s, i sondaggi politici di Emg segnalano Luca Zaia al 37% (+1%) e Stefano Bonaccini stabile al 36%. Matteo Salvini resta al 34%, seguito da Enrico Letta al 30% e Silvio Berlusconi al 28%. Più staccati Giovanni Toti e Roberto Fico, entrambi al 25%, Nicola Zingaretti al 24% e Carlo Calenda al 23%. In fondo alla classifica troviamo il ministro della Salute Roberto Speranza al 22%, Luigi Di Maio al 20%, Matteo Renzi al 14% e Vito Crimi al 10%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

I sondaggi politici di Emg per Agorà hanno poi fatto il punto della situazione su due dei dossier più dibattuti degli ultimi giorni: parliamo di riaperture e coprifuoco alle 22. Iniziamo ad analizzare i dati dell’istituto di Masia relativi al primo allentamento delle misure registrato tre giorni fa: ebbene, il 60% si dice preoccupato dalle riaperture partite lo scorso 26 aprile, di parere contrario il 38%. Il restante 2% ha preferito non rispondere al quesito. Grande spaccatura anche sul dossier coprifuoco: per il 41% (-10%) va mantenuto alle ore 22%, mentre per il 57% va rivisto. Entrando nel dettaglio, per il 38% va ritardato alle 23 (+20%), mentre per il 19% va abolito (-7%). Il restante 2% ha preferito non rispondere.

