Sondaggi politici/ Leader: Draghi sale al 54%, Meloni a +4% su Conte. Salvini in calo

Dopo aver analizzato i dati di Euromedia Research, è arrivato il momento di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Emg per Agorà. L’istituto di Masia ha fatto il punto della situazione sul gradimento dei leader e c’è da registrare qualche variazione degna di nota. Continua a guadagnare consensi Mario Draghi: il primo ministro sale al 54%. Stabili Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, rispettivamente al 44% e al 40%.

Secondo i sondaggi politici di Emg, Luca Zaia passa dal 39% al 40%, mentre Stefano Bonaccini resta al 38%. In calo Matteo Salvini: il leader della Lega perde un punto e si attesta al 33%. Segue Enrico Letta al 32%, con Silvio Berlusconi e Roberto Fico rispettivamente al 28% e al 27%. Nicola Zingaretti e Roberto Speranza sono al 26%, mentre Giovanni Toti è quotato al 25%. In fondo alla classifica troviamo Carlo Calenda al 22%, Luigi Di Maio al 19%, Matteo Renzi al 13% e Vito Crimi al 10%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI DEMOPOLIS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demopolis per Otto e mezzo, incentrati sul premier Mario Draghi. Conferme sul rialzo di fiducia nei confronti del primo ministro: dal 58% del 20 aprile al 60% di oggi. Solo il 26% non ha fiducia nell’ex presidente della Banca centrale europea, mentre il restante 14% ha preferito non rispondere al quesito. Interessanti i dati sulla fiducia in Draghi in base alla collocazione politica degli elettori: l’80% di elettori di Forza Italia ha fiducia nel premier, mentre gli elettori di Partito Democratico e Lega si fermano rispettivamente al 68% e al 67%. Sotto quota 50% gli elettori del Movimento 5 Stelle, 45% per la precisione, mentre quelli di Fratelli d’Italia non vanno oltre il 36%. Percentuali elevate anche negli altri due partiti minori che fanno parte della maggioranza, ovvero Italia Viva di Matteo Renzi (90%) e Azione di Carlo Calenda (86%).

