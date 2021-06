Sondaggi politici/ Leader: Draghi sale al 56%, Meloni al 44%. Zaia supera Conte

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie a Euromedia Research, è tempo di andare a scoprire il gradimento dei leader grazie ai sondaggi politici di Emg per Agorà. In vetta alla classifica troviamo ancora una volta Mario Draghi: la fiducia nel premier sale dal 54% al 56%. Stabile Giorgia Meloni al 44%, mentre Luca Zaia supera Giuseppe Conte: il governatore del Veneto è al 41% (+1%), l’ex premier al 39% (-1%).

I sondaggi politici di Emg quotano Stefano Bonaccini al 38%, mentre Matteo Salvini ed Enrico Letta sono appaiati al 33%. Silvio Berlusconi resta al 28%, mentre troviamo ben quattro persone al 27%: parliamo di Roberto Fico, Nicola Zingaretti, Roberto Speranza e Giovanni Toti. Carlo Calenda scende al 21% (-1%), mentre sotto quota 20% troviamo Luigi Di Maio al 19% (=), Matteo Renzi al 13% (=) e Vito Crimi al 10% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

I sondaggi politici di Emg per Agorà hanno fatto poi il punto della situazione sul governo guidato da Mario Draghi. Sale la percentuale del gradimento nei confronti dell’esecutivo: dal 46% al 49%. In calo, ovviamente, il dato di chi ha un giudizio negativo: dal 46% al 43%. Il restante 8% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi legati ai vaccini anti-Covid, in particolare ai vaccini per i più piccoli. Come ben sappiamo, l’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione del farmaco ai giovani tra i 12 ed i 15 anni. Il 63% degli intervistati darebbe il via libera alla vaccinazione, mentre il 29% è per il no. Il restante 8% ha preferito non rispondere alla domanda.

