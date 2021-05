Sondaggi politici/ Lega 21,1%, poi Pd (19,5%) e FdI (18,8%). Draghi promosso da 50,6%

Dopo aver analizzato i dati di Termometro Politico, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Quorum/Youtrend per Sky Tg24. Partiamo dalle intenzioni di voto, c’è grande bagarre in vetta alla classifica: quattro partiti racchiusi in meno di quattro punti percentuali. In testa troviamo la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 21,1%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico, quotato al 19,5%.

I sondaggi politici di Quorum/Youtrend segnalano Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al terzo posto al 18,8%, mentre il Movimento 5 Stelle è dato al 17,3%. Forza Italia è al 7,4%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana – Mdp Articolo 1 al 3,3%, Azione di Carlo Calenda al 3% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7%. A chiudere la classifica ci pensano +Europa al 2,1% e Verdi all’1,8%. Elevata la percentuale di indecisi e astenuti: 46,3%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI QUORUM/YOUTREND

I sondaggi politici di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 portano buone notizie a Mario Draghi: il 50,6% promuove il lavoro del primo ministro, mentre il 21,8% esprime un giudizio negativo. Il restante 27,6% ha preferito non rispondere al quesito. Passando ai dati sui singoli ministri, troviamo Roberto Speranza al 29%, Luigi Di Maio al 13,1%, Dario Franceschini al 10,5% e Marta Cartabia al 10,2%. Sotto il 10% gli altri ministri: Giancarlo Giorgetti al 9,6%, Luciana Lamorgese all’8,7%, Andrea Orlando al 6,5%, Daniele Franco al 3,9%, Patrizio Bianchi e Stefano Patuanelli entrambi al 3,5%. Tra i politici, i più apprezzati negli ultimi mesi sono Giuseppe Conte e Mario Draghi, rispettivamente al 34,7% e al 32,8%, seguiti da Giorgia Meloni (21,3%) e Matteo Salvini (19%). Poi spazio a Roberto Speranza (13,3%), Luigi di Maio (9,6%), Nicola Zingaretti (7,2%), Enrico Letta (6,4%) e Silvio Berlusconi (5,5%).

