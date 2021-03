SONDAGGI POLITICI/ Lega 23%, pari Meloni-Pd, M5s 16%: fiducia Draghi +15 su Conte

I nuovi sondaggi politici stilati da Tecné e condotti il 26 marzo scorso mostrano in “cima” alla classifica dei partiti una situazione di costante stallo, mentre ben più movimentata è la parte da Forza Italia in giù sotto il 10% dei consensi. Mentre prosegue la sfida a distanza all’interno del Governo Draghi tra la Lega di Salvini e il Pd di Letta, al momento il consenso fotografato dai sondaggi vie ancora il “Carroccio” prevaricare sui rivali dem. 23,3% per la Lega (ma in calo dell’1% rispetto al 19 marzo scorso), 18% “pari merito” invece per Pd e Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni ormai stabilmente tra le prime tre forze del Paese.

NUOVO DECRETO COVID, DOMANI VERTICE REGIONI/ Draghi verso ok bar-scuole metà aprile

Non bene ancora il Movimento 5Stelle al 16%, stabile però rispetto alla scorsa settimana: in calo invece Forza Italia di Silvio Berlusconi data al 10% (-0,5% in 7 giorni). Qui invece scatta la “bagarre” in vista di presunte Elezioni politiche: 3% per Azione di Carlo Calenda, 2% per Renzi e Italia Viva, stesso punto per La Sinistra (+0,5%) e Art1-Mdp (Speranza a Bersani). Chiude al 2% i Verdi del sindaco di Milano Sala, mentre per +Europa la crisi interna prosegue portando giù dello 0,5% la già piccola pattuglia degli ex radicali (scesi ora all’1%).

CONTE E SPERANZA MENTIRONO A PM BERGAMO?/ Silenzio dopo verbale: c'è Dpcm ‘fantasma’

SONDAGGI POLITICI, LA FIDUCIA NEI LEADER

Nell’analisi dei voti condotta invece dai sondaggi politici Emg per la Rai, si “scende” dalla natura globale dei partiti alle singole realtà dei leader, tra consensi e preferenze: i dati raccolti il 25 marzo scorso vedono ancora il Premier Mario Draghi in testa e con distacco forte di 15 punti percentuali sul secondo in lista, il suo predecessore Giuseppe Conte. 56% dell’ex BCE (ma con calo di 3 punti percentuali nei giorni del nuovo Decreto che pone ancora l’Italia in semi-lockdown) contro il 41% del leader in pectore M5s (-1) e della presidente FdI, Giorgia Meloni (+1).

Caos Pd, Madia attacca Serracchiani/ “Capogruppo Camera, c'è cooptazione mascherata”

Per Matteo Salvini invece il 34% lo pone appena davanti al compagno di partito Luca Zaia (33%), con il neo-segretario Pd Enrico Letta al 31% e il leader FI Berlusconi invece in calo al 26%. Chiudono la “lista” dei leader politici in classifica, Toti al 25%, Zingaretti al 23%, il Ministro della Salute Speranza al 23% assieme al Presidente della Camera Roberto Fico e al leader di “Azione” Carlo Calenda; il Ministro degli Esteri Di Maio al 20%, Matteo Renzi al 14% e Vito Crimi al 10% chiudono invece i sondaggi Emg del 25 marzo scorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA