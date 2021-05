Sondaggi politici/ Lega 23,1%, Pd in calo al 19,4%. Cancel culture pericolo per 52,2%

Dopo aver analizzato i dati di Index Researchs, è tempo di andare a scoprire i nuovi sondaggi politici di Termometro Politico. Anche in questo caso non mancano le novità a proposito delle intenzioni di voto. La Lega resta al comando della classifica ed è in rialzo: il partito guidato da Matteo Salvini si attesta al 23,1%. Non arrivano invece delle buone notizie per il Partito Democratico: i dem perdono terreno e sono quotati al 19,4%.

I sondaggi politici di Tp segnalano Fratelli d’Italia al 18,7%, a -0,7% dai dem, mentre il Movimento 5 Stelle non va oltre il 16%. Forza Italia recupera terreno e si attesta al 6,5%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3%, La Sinistra al 3% e Italia Viva al 2,8%. A chiudere la classifica troviamo Verdi all’1,5%, +Europa all’1,2% e Pc all’1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

I sondaggi politici di Termometro Politico segnalano il rialzo della fiducia degli italiani nei confronti del premier Draghi: dal 51,7% al 52,4%. Entrando nel dettaglio, il 17,5% ha molta fiducia mentre il 34,9% abbastanza. Il 46,2% è invece di parere contrario: il 24,8% ha poca fiducia, il 21,4% nessuna. Passiamo adesso a uno dei temi più discussi negli ultimi giorni, ovvero la cancel culture. Per il 52,2% degli italiani è un pericolo perché la politica per paura di perdere consenso si sta piegando a logiche insensate e pericolose. Per il 15,5% esiste ed è negativa, ma si tratta di una tendenza di nicchia e non crede sia un grande pericolo nel mondo reale. Per il 9,7% non esiste e si tratta di una creazione di coloro che non vogliono affrontare il razzismo e l’intolleranza. Il restante 17,6% ha preferito non rispondere.

