Sondaggi politici/ Lega 24%, Pd 21%, M5s ko: Covid, 62% in ansia per futuro economia

Nei giorni convulsi al Governo per il nuovo Dpcm che imporrà una ulteriore stretta alle libertà personali e pubbliche dei cittadini, visti gli aumenti dei contagi in tutto il Paese, la politica resta ancorata all’emergenza Covid ma non si eliminano gli scontri e la dialettica opposizione-Governo, visti anche gli ultimi sondaggi politici pubblicati da Tecnè per Agenzia Dire che certificano una distanza sempre più ridotta tra Lega e Partito Democratico. Nelle intenzioni di voto aggiornate al 9 ottobre scorso, il Carroccio di Matteo Salvini guida ancora la lista dei partiti con il 24% in lieve calo rispetto alla prima settimana di ottobre post-elezioni regionali: al secondo posto i dem di Zingaretti inseguono al 20,8%, in netta crescita dello 0,4% in 7 giorni. Cala ancora il Movimento 5Stelle al 15,2% (-0,3%) mentre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta stabilmente il terzo partito del Paese con il 16,8% in costante crescita (+0,1%): per Forza Italia e per Berlusconi il 7,6% è un costante dato in negativo (ancora -0,4% rispetto al 2 ottobre scorso), mentre Italia Viva di Renzi resta al 3,4% su scala nazionale. Chiudono i sondaggi elettorali La Sinistra al 3%, Azione Calenda al 2,6% (+0,2%), Più Europa all’1,8% e Verdi all’1,6%.

SONDAGGI TECNÈ: L’ANSIA PER IL FUTURO NEL CAOS COVID

Dalle intenzioni di voto all’inevitabile “polso” sulla situazione Covid che i sondaggi politici di Tecné non rinunciano ovviamente a tastare: gli italiani in questa potenziale seconda ondata sono ancora preoccupati dal futuro sanitario ed economico del nostro Paese. A domanda specifica sulla pandemia Covid, gli intervistati si dicono molto preoccupati al 75% per il rischio di ammalarsi mentre il 62,5% teme ripercussioni economiche per la propria famiglia: i medesimi esiti vedono una preoccupazione minima solo per – rispettivamente – 8,7% e 7,8%. In ultima analisi, i sondaggi politici di Tecnè certificano da un lato lo spavento per il futuro dell’emergenza coronavirus, mentre dall’altro la fiducia nel Governo Conte – nelle ore decisive per il nuovo Dpcm – non cade nei consensi: al 9 ottobre la fiducia sale al 37,3%, un deciso +3% in solo una settimana, sintomo che i provvedimenti e le misure anti-Covid imminenti sembrano convincere la popolazione degli intervistati. Non ha fiducia invece in Conte ancora la maggioranza degli italiani – il 58% – ma il dato è in lieve discesa rispetto al 60,9% di inizio ottobre.



