Sondaggi politici/ Lega 25%, Pd sotto 20%. Scuola, 50% studenti “no norme anti-Covid”

Mentre impazza la campagna elettorale sulle Elezioni Regionali e il Referendum del prossimo 20-21 settembre, i sondaggi politici nazionali condotti da Tecnè per la puntata di Quarta Repubblica dello scorso 8 settembre (ma realizzati a fine agosto) inquadrano una situazione tutt’altro che semplice per i partiti del Governo Conte-2, dati in calo quasi su tutti i fronti. La Lega resta il primo partito del Paese, anche se con voti e consensi decisamente più bassi dei fasti di un solo anno fa: 24,6% per Salvini che comunque stacca il Partito Democratico addirittura sotto quota psicologica del 20%. I dem al 19,8% vedono di fatto più vicino Fratelli d’Italia – al 16,5%, superati i M5s al 16,3% – che non il poter raggiungere il Carroccio anche dopo l’ondata di elezioni di fine settembre: Forza Italia, al netto della malattia del proprio leader Silvio Berlusconi, guadagna voti e si piazza al 7,8% mentre tra i partiti di centro-sinistra è LeU-LaSinistra a spiccare con il 3,1% su scala nazionale. Chiudono le intenzioni di voto Tecnè Azione di Calenda al 2,6%, stesso risultato per Italia Viva di Matteo Renzi; 1,8% per Più Europa, 1,6% dei Verdi e astensione-incerti che sale al 43,4% secondo i sondaggi politici per Quarta Repubblica.

SONDAGGI IPSOS: SCUOLA, I TIMORI DI STUDENTI E DOCENTI

Ma non è solo politica in senso stretto quella che riempie le cronache nazionali in questa ripresa post-vacanze in piena emergenza Covid-19: dopo la conferenza stampa di due giorni fa con Conte, Azzolina, Speranza e De Micheli è stato dato il via ufficiale al nuovo anno scolastico ricco di incognite, dubbi e polemiche dopo la chiusura che perdura fin da fine febbraio 2020. I sondaggi politici Ipsos, commissionati da Napisan, hanno effettuato una valutazione in merito alle preoccupazioni di ragazzi, famiglie e docenti davanti alla ripresa della scuola e a tutti i suoi problemi: il 50% teme che gli studenti non rispetteranno le regole di igiene anti-Covid, necessarie per riaprire le classi in sicurezza. Nel campione di interviste a 1000 persone, i dati dicono che il 60% si definisce poco fiducioso sull’effettiva preparazione del personale scolastico nella gestione del rientro degli studenti; non solo, preoccupazione gli ingressi delle scuole al 50%, i mezzi pubblici al 47% e sulle mascherine v’è un 56% di persone che si dice favorevole all’impiego anche al banco per tutte le ore di scuola (33% del tutto contrario, 12% indeciso).



