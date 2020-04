Sondaggi politici/ Lega 25,6%, Pd ‘tallona’: ko Meloni, vola Conte 60% ma con Dpcm..

Pubblicità

Il Premier Conte non ferma la sua corsa nei sondaggi politici neanche dopo l’ultimo Dpcm di domenica sera che ha scatenato non poche reazioni negative per la poca chiarezza del testo e delle normative che saranno d’obbligo dal 4 maggio in poi, nella cosiddetta “fase 2”. Di contro, prosegue la crisi della Lega attestata ormai attorno al 26%, ben lontana dal 34% delle Europee ma anche dalla volontà di essere assoluto capofila nella coalizione di Centrodestra; ad “aiutare” Salvini nei nuovi sondaggi politici Ixé troviamo però il calo di Giorgia Meloni, per la prima volta in maniera concreta, che fa respirare la Lega e tiene lontano per il momento un ruolo più preponderante di FdI dentro la coalizione.

Entrando nei dati generali delle intenzioni di voto Ixè scopriamo dunque una Lega in calo dello 0,3% in una settimana (25,6%), seguita da uno stabile Pd al 22,9% e da un altrettanto stabile Movimento 5 Stelle al 16,4%. I partiti di Governo non perdono terreno, sì, ma non crescono neanche (tranne Matteo Renzi con un +1% in 7 giorni) il che certifica una crisi sostanziale di quasi tutti i partiti (il che suggerisce ancora di più l’assoluta anomalia di un periodo Conte-centrico per via dell’emergenza coronavirus).

Pubblicità

SONDAGGI IXÈ (28 APRILE): FIDUCIA LEADER, VOLA ANCORA CONTE

Per concludere l’analisi sui singoli partiti, i sondaggi politici di Ixè mostrati martedì sera a CartaBianca su Rai 3 danno un calo netto di Fratelli d’Italia (-0,5%) fermo così al 12%, seguito a netta distanza da Forza Italia in salita però al 7,9% (+0,2%). Da ultimo, calo forte della Sinistra al 3,2% (-0,4% in 7 giorni), risalita importante di Renzi al 2,9% con Italia Viva, bene anche Europa Verde al 2,3% (+0,2%), +Europa al 2% con addirittura +0,5% e infine Azione di Calenda all’1,2% (+0,2%).

Pubblicità

La seconda parte dei sondaggi vede poi al centro dell’azione politica i leader e qui la distanza tra il Presidente del Consiglio e tutti gli altri leader è impressionante: la presenza costante del Premier, l’attesa per le sue conferenze stampa e la lotta quotidiana contro il coronavirus sta premiano Conte e la sua squadra con gli italiani che al momento non sembrano “intaccati” dalla forti difficoltà economiche e le ambiguità tutte da risolvere del nuovo Dpcm fase 2. Conte guida la truppa dei sondaggi al 60%, inseguito da una Giorgia Meloni in calo al 35%; al terzo posto troviamo Matteo Salvini al 31%, seguito da Zingaretti al 28%, Di Maio al 26%, Berlusconi al 24% in risalita, come anche Matteo Renzi (12%).



© RIPRODUZIONE RISERVATA