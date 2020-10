Sondaggi politici/ Lega 26%, +5% su Pd, M5s sotto 15%. 35% contro obbligo mascherine

Negli ultimi sondaggi politici stilati da Termometro Politico per ‘Coffee Break” su La7 si segnala da un lato la tenuta del Centrodestra, in particolare della Lega (data a 2% in più rispetto ad altri istituti demoscopici) e dall’altro una situazione tutt’altro che serena in casa M5s che scende ancora nei consensi nazionali. I dati numerici dicono che il Carroccio guida ancora al 26% la “lista” dei partiti, seguito dal Pd fermo al 21,5% dei consensi: in lieve calo si segnalano i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 14,3%, appena dietro al Movimento 5 Stelle che cala fino 14,8% senza fermare la crisi di voti degli ultimi mesi. Per le altre intenzioni di voto mostrate dai sondaggi del Termometro, si segnala Forza Italia ancora a bassi livelli con il 6%, davanti al 2,6% di Italia Viva-Renzi, addirittura al 3,5% il piccolo partito di Carlo Calenda “Azione”, scendono invece Sinistra al 2,8%, Più Europa 1,4%, Verdi 1,5%, Partito Comunista 1% e ItalExit Paragone all’1,8%.

SONDAGGI TERMOMETRO: PAURA DEL COVID (E DELLE REGOLE)

Dai sondaggi politici nazionali fino all’inevitabile attualità dell’emergenza Covid-19, il giorno dopo il varo del nuovo Dpcm del Premier Giuseppe Conte che evita il lockdown ma impone nuove strette non sempre accettate dai cittadini. In particolare, è stato chiesto agli intervistati dei sondaggi Termometro cosa ne pensino delle chiusure anticipate di bar e ristoranti e sull’obbligo delle mascherine sempre, anche all’aperto: per il 25,9% sono ideali entrambe come misure presenti nel Dpcm, il 8,5% ritiene invece ritiene che sia meglio chiudere e comporre restrizioni sui locali piuttosto che sull’obbligo delle mascherine. Il 27,5% sottolinea come sia giusto imporre solo l’uso della mascherina, mentre da ultimo il 35,7% – ovvero la maggioranza degli intervistati – si dice contrario a entrambe i provvedimenti. Il 36,6% si dice inoltre d’accordo con la multa “salata” contro chi disobbedisce all’obbligo di mascherine, mentre il 27% ritiene esagerata la sanzione e il 35,4% accusa il Governo sia per il provvedimento che per la multa.



