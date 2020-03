Sondaggi politici/ Lega 27%, boom Pd al 22,5%: coronavirus & leader, Conte-Meloni top

In un clima di semi-concordia politica – almeno in attesa dello scontro prevedibile sul prossimo Decreto economico anti-coronavirus che già ieri ha visto i primi prodromi nel vertice Governo-opposizione – i sondaggi politici certificano un “boom” di Pd e Sinistra nella settimana dove l’Italia è stata sostanzialmente chiusa per l’emergenza coronavirus. Di contro, stabile la Meloni, perde ancora seppur poco la Lega di Salvini, scende anche il M5s e Renzi si trova pericolosamente in calo al 2,6% su scala nazionale. I sondaggi stilati sono quelli di Ixé per Cartabianca: ora, è chiaro che i partiti in questo momento i dati elettorali li guardano un po’ meno ma è anche vero che l’appiattimento sull’azione del Governo rischia alla lunga di deteriorare il “vantaggio” accumulato dal Centrodestra nel Paese in termini di consensi. E così i nuovi scontri di ieri e la richiesta forte di Meloni-Salvini-Tajani di misure assai più drastiche per salvare l’Italia dal virus. Venendo ai numeri, la Lega ad oggi resta il primo partito del Paese con il 27% dei consensi, seguito da un Pd in autentica crescita: 22,5%, +0,5% in soli 7 giorni, medesimo risultato per la Sinistra del Ministro Speranza (3,3%) che supera così Renzi e Italia Viva ferma al 2,6%.

SONDAGGI IXÈ (10 MARZO): FIDUCIA LEADER NELL’EMERGENZA COVID-19

La restante parte delle intenzioni di voto vedono gli ultimi sondaggi politici di Ixè certificare lo stallo del Movimento 5 Stelle (non oltre il 15,55%), lo stop momentaneo di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni – 13,4% – e la crisi continua di Forza Italia che non va oltre il 6,1% su scala nazionale. Chiudono i sondaggi nazionali, Europa Verde all’1,9%, +Europa al 2,3% (tallonante Italia Viva), Azione all’1,1% e Cambiamo Toti all’1%. In un periodo di forte crisi sanitaria ed economia per il coronavirus, ad oggi gli astenuti/sfiduciati della politica sono ancora tanti (il 38% degli aventi diritto al voto): sul fronte leader e rapporto con la gravissima emergenza Covid-19, salgono nelle quotazioni di fiducia il Premier Conte (42%), Giorgia Meloni al 34% e Nicola Zingaretti al 29%. Fermi invece Matteo Salvini al 31%, Luigi Di Maio al 22% e Matteo Renzi che pur crescendo rispetto alla scorsa settimana resta all’ultimo posto con il 13% della fiducia dell’elettorato italiano. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, tra i meno presenti sulla scena quotidiana in questo momento di crisi nazionale, chiude il sondaggio a 19% in lieve risalita.

