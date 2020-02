Sondaggi politici/ Lega 28%, crollo M5s e calo Pd: boom FdI 12,4%, male Renzi

Schiacciata tra l’emergenza Coronavirus e il ciclone “Sanremo”, la politica resta nel momento di assoluta imprevedibilità per capire come tanto il Governo quanto l’opposizione riescano rispettivamente a ribaltare o confermare il consenso che i sondaggi politici certificano ad oggi, 5 febbraio: il Conte-2 nel caos per il nodo prescrizione, il Centrodestra che spinge per un riallineamento dei rapporti interni e teme il potenziale tsunami dei processi a Salvini. In mezzo un’agenda politica tutta da costruire, con la legge elettorale e la riforma fiscale che attendono il Parlamento nei prossimi mesi: ieri sera i sondaggi politici di Ixè per Cartabianca hanno dato un motivo in più di apprensione a tutti i principali partiti: se storicamente la Lega di Salvini non viene stimata con alte percentuali dall’istituto demoscopico (giusto ieri, ad esempio, i sondaggi sulla Lega di Swg certificano il Carroccio oltre il 33%), il calo generale di Salvini, Pd, M5s, Renzi e Sinistra non concede grandi margini di “sorrisi” all’interno delle segreterie nazionali. I Dem perdono lo 0,2%, come Salvini, e si fermano al 19,8% ancora lontanissimi dal 28% del Carroccio; chi invece crolla è il Movimento 5 Stelle che al 15,2% perde un altro 0,7% rispetto ai precedenti sondaggi Ixè.

SONDAGGI IXÈ (4 FEBBRAIO): SOLO IL 36% HA FIDUCIA NEL GOVERNO

Le intenzioni di voto viste ieri sera a Cartabianca vedono pochissimi segni positivi nei partiti italiani: crescono infatti nei sondaggi politici Fratelli d’Italia (+0,4%), Forza Italia (0,1%), Azione di Calenda (+0,3%) e Cambiamo-Toti (+0,2%). Per il resto è crollo verticale, seppur di poco, di tutte le altre forze politiche: i sondaggi mostrano dunque un nuovo trend positivo per Giorgia Meloni che al 12,4% prosegue nella lunga rincorsa ai 5Stelle dopo aver già superato negli scorsi mesi il movimento di Silvio Berlusconi. A proposito di Forza Italia, il 7% dopo le Regionali tiene ancora e porta a più che doppiare i voti attuali di Matteo Renzi fermo ancora al 3,2% e con una perdita netta in soli 7 giorni dello 0,4%. Chiudono le intenzioni di voto Ixé La Sinistra al 2,8%, +Europa al 3%, Europa Verde al 2,4%, Azione all’1,6% e Cambiamo! allo 0,8%. Se poi la domanda del sondaggio finisce direttamente alla fiducia attuale nel Governo Conte-2, la situazione anche a livello di “coalizione giallorossa” non fa certo meglio: il 5% ha molta fiducia nell’esecutivo, il 31% abbastanza per un sostanziale 36% di elettori che apprezzano il lavoro del Conte-bis (-0,1% rispetto a prima delle Elezioni in Emilia Romagna). Di contro, il 35% esprime poca fiducia nel Governo mentre addirittura il 29% boccia sonoramente l’asse Pd-M5s-Italia Viva-LeU.

