Sondaggi politici/ Lega 29%, Pd 21,5%, FdI tallona 5S: coronavirus, 76% vuole divieti

Nella media settimanale messa a punto dal quotidiano Open Online, i sondaggi politici raccolti mostrano una certa qual stabilità dei due partiti più importanti d’Italia nei giorni più devastanti dell’epidemia coronavirus: Lega resta al 29,1%, Pd al 21,5% e non vi sono grossi scossoni rispetto alla scorsa settimana. L’agenda politica è ovviamente dettata da Decreti economici e sanitari, cui si aggiunge l’ultima stretta sulle attività aperte arrivata la scorsa notte: i cittadini non sembrano in questo momento dare grandi “scossoni” elettorali, proprio in virtù della maxi emergenza che mette giustamente la “fede politica” in secondo se non terzo piano. Entrando nelle pieghe dei numeri dei sondaggi Open-media, dietro a Salvini e Zingaretti praticamente attaccati restano Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni “tallona” Di Maio e Crimi con il 13,2% a rispetto del 14,2% dei pentastellati. Forza Italia perde ancora terreno e indietreggia al 6,1%, mentre la “lotta” nelle retrovie vede il partito di Renzi sempre più in crisi di identità al 3,5%.

SONDAGGI EMG (19 MARZO): I DIVIETI DEL CORONAVIRUS

Nei sondaggi della media di Open Italia Viva viene tallonata da molto vicino da Sinistra-LeU che rimane al 3,2%: mentre le forze del Governo restano di fatto tutte stabili, calano Azione all’1,9% e Più Europa al medesimo risultato elettorale. Chiudono i Verdi all’1,8%, in attesa dei dati sull’astensione che restano comunque sulla scia delle ultime settimane. Ma è sul fronte coronavirus che arrivano le principali novità dei cittadini italiani intervistati in questi ultimi giorni da praticamente tutti i centri demoscopici più interessanti: i sondaggi stilati da Emg per la Rai hanno chiesto alla popolazione cosa ne pensasse dei parziali divieti di passeggiare e fare attività fisica e del fatto che alcuni stanno comunque contravvenendo alle regole. Per il 76% «Sarebbe in ogni caso da evitare», mentre il 21% ritiene che sia giusto finché la legge lo consente. In generale, il 57% è convinto che comunque gli italiani non stiano seguendo a sufficienza le disposizioni del Governo, mentre il 37% è convinto che la maggiorparte della popolazione sia diligente ai Decreti governativi.



