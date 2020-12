Sondaggi politici/ Lega +3% su Pd, FdI 16%: 50% contro Conte, 60% boccia Arcuri

Negli ultimi sondaggi politici raccolti da YouTrend-Quorum per Sky Tg24 si conferma il trend del periodo, ovvero la distanza ormai cristallizzata di circa 3 punti percentuali tra Lega e Pd, i primi due partiti del Paese anche in questa seconda ondata Covid-19. Il Carroccio di Salvini – dopo aver ripreso le redini del Centrodestra ricompattando la coalizione sul fronte “no” alla imminente riforma del Mes – guida il gruppo al 23,4%, seguito dal Partito Democratico al 20,6%: bene ancora Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, 16,%, sempre davanti e nettamente al Movimento 5Stelle sempre più nel caos dopo i nodi Mes e Recovery Fund (15,2% in termini di consensi). I sondaggi YouTrend poi vedono un Forza Italia in lieve rialzo al 7%, più del doppio del trittico di Centro-sinistra che inseguono nelle intenzioni di voto: Sinistra Italiana–Articolo 1-Mdp al 3,1%, Italia Viva di Renzi al 3,% e Azione di Calenda al 2,9%. Chiudono invece i sondaggi politici per Sky con Più Europa al 1,8%, Verdi all’1,3% e tutti gli altri sommati che non vanno oltre il 5,8%.

SONDAGGI YOUTREND: LA FIDUCIA IN GOVERNO E CONTE

Sempre sondaggi e sempre YouTrend-Quorum ma questa volta sul fronte fiducia del Governo in piena seconda ondata Covid: i dati raccolti lo scorso 27 novembre vedono, di fronte agli ultimi provvedimenti presi sul Natale e le feste in generale, una generale condivisione sulle scelte dell’esecutivo senza però i dati “entusiastici” di marzo-aprile. La fiducia nel Governo Conte è al 45,8%, con maggiore approvazione tra i più giovani (18-34 anni) al 53,2% (i +55 anni invece calano di fiducia al 36,7%); elettori Pd soddisfatti al 90,2%, M5s al 96,2% mentre per Lega si scende a 25,6%, elettori FdI ancora più insoddisfatti (solo il 17,8% di fiducia). È invece più alta la fiducia nel “solo” Presidente Conte, seppure un elettore intervistato su 2 ancora non condivida affatto l’indirizzo politico e le scelte prese dal Capo del Governo nella gestione della pandemia: 50,1% con il Premier, anche qui premiato più dai giovani che non dagli “anziani”, decisamente più stimato del “suo” commissario all’emergenza, Domenico Arcuri. Per l’uomo scelto da Conte per guidare l’emergenza Covid la fiducia nei sondaggi YouTrend crolla al 39,1%: elettori Pd lo scelgono “solo” al 74,3%, M5s al 65,7%, Lega al 45,4% e FdI al 16,4%.



