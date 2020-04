Sondaggi politici/ Lega 31%, M5s ko sotto 14%: coronavirus, 40% boccia Premier Conte

La Lega torna a crescere nel pieno della crisi coronavirus mentre il Premier Conte perde fiducia secondo gli ultimi sondaggi politici stilati da Termometro Politico e condotti tra l’1 e il 2 aprile scorsi: nelle intenzioni di voto realizzate dall’istituto Termometro si registra un buon andamento del Centrodestra dopo la disponibilità al dialogo con il Governo (ben 3 vertici in 3 settimane), con Salvini che torna a salire al 30,8% di consenso. Segue un Pd in buona forma nonostante il momento dell’intero Governo, 21,8% per Zingaretti e altra distanza messa tra dem e 5Stelle invece sprofondati al 13,8% e in continua crisi di consensi elettorali: M5s come sempre tallonati da Fratelli d’Italia che anche nei sondaggi politici del Termometro prosegue la “scalata” fermandosi al 12,7% su base nazionale.

Resiste Forza Italia al quinto posto della speciale classifica dei sondaggi, anche se in calo ancora e non oltre il 5,6%: male ancora Italia Viva di Renzi(3,2%) che pure nel proporre come unico leader la riapertura immediata dell’Italia non trova il consenso che sperava (solo il 4,8% gli dà ragione, il 61,4% risponde “solo a maggio si potrà pensare di aprire se i casi saranno calati in modo deciso”).

SONDAGGI TP (3 APRILE): LA FIDUCIA IN CONTE VACILLA

Concludono le intenzioni di voto dei sondaggi politici di Termometro Azione di Calenda al 2,8%, Sinistra al 2,4%, Verdi all’1,5%, +Europa all’1,5%, Partito Comunista all’1%. Se si osservano invece i dati registrati dal sondaggio recente in merito alla figura principe dell’intera crisi politica e social della pandemia Covid-19, Giuseppe Conte, la valutazione degli italiani varia decisamente rispetto a quella di altri sondaggi politici di questi ultimi giorni. Alla domanda posta da Termometro Politico “lei ha fiducia nel Premier Conte?” il 22,8% è pienamente convinto, il 21,3% risponde “sì, abbastanza” mentre già il 15,1% boccia il suo operato; è però la risposta “no, per nulla” a registrare la maggioranza dei “consensi” (il 39,6%) schierandosi dunque del tutto contro le mosse e la figura del Presidente del Consiglio.

Varia leggermente il dato in merito alla seconda domanda sul Premier Conte, ovvero se l’opinione sia migliorata o peggiorata rispetto a prima dell’emergenza coronavirus: il 34,5% ammette di aver migliorato il proprio giudizio nel Premier, il 10,8% si dice “positivo come prima”, il 26,3% attacca invece “è peggiorata” e addirittura il 26,1% ritiene “è negativa come prima”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA