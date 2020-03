Sondaggi politici/ Lega 31%, Pd ko. Coronavirus, Draghi o Conte? Solo 31% col Governo

Con la quarta settimana di quarantena cominciata ieri e con la politica ancora immersa nelle complicazioni dei Decreti e degli aiuti economici da sbloccare, i sondaggi politici condotti da Termometro Politico danno sì una fotografia dell’attuale situazione elettorale ma forniscono “indizi” anche sul giudizio che gli italiani stanno dando ai propri soggetti di riferimento in merito all’intera gestione dell’emergenza coronavirus. E dunque si scorge una Lega che torna a salire dopo le difficoltà del mese di febbraio-marzo (31,2% per Salvini) mentre un Pd che cala al 20,9% dopo i recenti andamenti positivi; al terzo posto troviamo ancora il Movimento 5 Stelle che risale la china lentamente e si attesta al 14,5%, distanziando per il momento Giorgia Meloni a FdI al 12,1%. Sul fronte Centrodestra, da segnalare la discesa continua di Forza Italia che non riesce ad andare oltre il 5,5% mentre tra le forze di Governo Italia Viva di Renzi compie un balzo in avanti al 4,1% e LeU-Sinistra cala indietro fino al 2,4%. Concludono i sondaggi politici di Termometro il 2,4% di Azione-Calenda, l’1% del Partito Comunista di Rizzo, l’1,4% di +Europa e l’1,6% dei Verdi.

SONDAGGI SWG (30 MARZO): DRAGHI O CONTE AL GOVERNO?

Nei sondaggi invece prodotti sempre ieri da Swg per il TgLa7 di Mentana una domanda su tutte ha acceso l’attenzione: «il Governo Conte può guidare l’Italia nel nuovo dopoguerra dopo il coronavirus?». L’emergenza è ancora in corso ma per capire cosa sarà l’Italia di domani, i sondaggi politici condotti da Swg sono perfetti per tastare il “polso” degli elettori con il Governo Conte-2 che non viene esattamente premiato dal consenso attuale. Il 44% è infatti pronto a schierarsi con l’ipotesi Draghi a Palazzo Chigi, mentre il 31% ad oggi sceglierebbe ancora la continuazione del Governo Conte (il 25%, una fetta dunque molto importante, si dice ancora profondamente incerto). Tra i motivi della contrarietà a Draghi e dunque per rimanere con Conte, il 38% spiega che l’ex n.1 della Bce avrebbe tanti appoggi politici e questo non è mai una buona cosa (leggasi governi tecnici e Monti da ultimo); il 24% invece ritiene che Mario Draghi come Premier non abbia lo stesso standing di Giuseppe Conte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA