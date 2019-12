Sondaggi politici/ Lega 31,2%, M5s ko: boom Meloni 11%. Chi vota le ‘sardine’?

Le ultime intenzioni di voto presentate ieri a Cartabianca mostrano i sondaggi politici Ixé che sono gli unici – non da oggi – a certificare nel Centrodestra un maggior peso di Fratelli d’Italia rispetto ad una Lega mai vista oltre il 32% (mentre ad esempio per Tecné da tempo il Carroccio si aggira tra il 34 e il 35% su scala nazionale). Al di là del sempre possibile errore statistico, i dati mostrati ieri sera su Rai3 certificano ancora la crisi del Governo Conte-2 nei giorni complessi del Mes, della legge sulla prescrizione, del Decreto fiscale e degli annosi nodi Ilva e Alitalia; il Pd tutto sommato “tiene” e resta al 20,7% mentre il Movimento 5Stelle crolla ancora al 15,9% in netta difficoltà. Salvini resta in testa ma al 31,2%, mentre il dato più clamoroso è Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia che raggiungono l’11% su scala nazionale, dato mai raggiunto prima da un partito che solo qualche mese fa veleggiava al 3-4% su scala nazionale. Forza Italia tiene botta nonostante gli exploit degli altri due partiti di coalizione, con Berlusconi che “fissa” il dato al 7,4%.

SONDAGGI IXÈ (3 DICEMBRE): GLI ELETTORI DELLE “SARDINE”

I sondaggi politici Ixé proseguono poi con un passo indietro importante di Italia Viva di Renzi, calata al 3,6% dopo il “caso” Open e dopo le difficoltà interne al Governo: assai meno impattante rispetto ai sondaggi Swg di due giorni fa l’ingresso di Azione, il nuovo partito di Calenda, che “toglie” ai renziani solo lo 0,7% dei voti quantomeno in queste primissime intenzioni di voto dopo la nascita del nuovo movimento centrista. Chiudono poi il 3% di +Europa, il 2,7% de La Sinistra, l’1,1% dei Verdi e un dato ancora molto, troppo alto, di astenuti-indecisi fermi al 39,3%. È stato poi chiesto, complice proprio il dato della Lega che resta in testa ma non cresce, se il movimento di antagonisti pacifici di Salvini che sta riempiendo le piazze nell’ultimo mese potrebbe avere speranze “elettorali” qualora scendessero in campo: stiamo parlando ovviamente del movimento delle “sardine” che da Bologna nel resto d’Italia ha dato vita e darà vita a numerosi flash mob contro la Lega. Ebbene, i sondaggi Ixé lo danno ad un potenziale 7,5% se si dovessero candidare domani: ancor più interessante però l’origine di quei voti e consensi che avrebbero i ragazzi e le ragazze protagoniste dell’antisalvinismo di piazza. Il 2,4% verrebbe dal Pd, il 2,7% dall’astensione, l’1% dal Movimento 5 Stelle e l’1,4% dall’insieme di tutti gli altri partiti.

