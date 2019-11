Sondaggi politici/ Lega 31,5%, FdI ‘ruba’ voti a Salvini: M5s giù al 16,4% e il Pd..

Con la Lega ancora in calo ma in testa iniziano i sondaggi politici settimanali di Ixé presentati a Cartabianca: le intenzioni di voto vedono un Governo “diviso” a due velocità, un’opposizione in crescita ma con Salvini in lieve calo e una Meloni al massimo storico. Infine, Italia Viva che non cresce e resta “ancorata” al 4,5% con la quale è pressapoco partita nell’avventura politica ormai un mese e mezzo fa; sondaggi indicativi ma anche sondaggi “differenti” su alcuni partiti, come possiamo ben evidenziare dagli ultimi dati Tecné (Salvini al 34%, Renzi oltre il 5%), anche se non è una novità vedere differenze anche importanti tra diversi istituti demoscopici. Importante intanto è l’affermazione di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia: il piccolo partito, un tempo terza ruota del carro nella coalizione di Centrodestra, oggi è più che una “spalla” per la Lega con quel 10,6% massimo storico per l’ex Alleanza Nazionale e Fiamma Tricolore. In particolare, come spiega il direttore di Ixé Roberto Weber a Cartabianca, «Nel sondaggio si registra lo sfondamento di Fratelli d’Italia. Per un voto che FdI dà alla Lega di Salvini, 3 voti dal Carroccio si spostano sul partito di Giorgia Meloni. Quindi abbiamo questa radicalizzazione sulla destra e il centrodestra arriva a quota 49,5%».

SONDAGGI IXÈ (26 NOVEMBRE): GOVERNO “DIVISO”

E il Governo? I sondaggi politici di Ixé mostrano un Conte-bis a due velocità: da un lato infatti sta molto bene il Partito Democratico, al netto delle tante difficoltà in Manovra, caso Ilva, Alitalia e disagi per la manutenzione di strade e autostrade davanti al dramma del maltempo. Renzi non sfonda e resta al 4,5% ma sopratutto è il Movimento 5 Stelle ad affondare sotto il peso delle varie crisi interne e delle discussioni in sede di Manovra: nei sondaggi presentati ieri sera Di Maio non va oltre il 16,4%, ancora in perdita dopo il voto su Rousseau delle Regionali e dopo le difficoltà della “base” solo in parte risolte dal ritorno di Beppe Grillo a fianco del Ministro degli Esteri. Chiudono le intenzioni di voto Ixé, Forza Italia al 7,4% ancora in tenuta nonostante i “boom” di Lega e Fratelli d’Italia; +Europa regge al 3%, in netta differenza rispetto ad altri sondaggi politici che invece “affossano” il partito europeista di Bonino e Dellavedova; per La Sinistra il calo arriva fino al 2,2% su scala nazionale mentre i Verdi non vanno oltre l’1%. Il dato sugli astenuti questa settimana tocca la quota ancora molto alta del 37,6% degli intervistati nei sondaggi Ixé.

