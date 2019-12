SONDAGGI POLITICI/ Lega 32% in calo, giù pure il Pd: boom Meloni in doppia cifra

Sondaggi politici di oggi, martedì 17 dicembre 2019, che non possono prescindere dal tradizionale appuntamento del lunedì sera con le rilevazioni SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il dato che balza subito all’occhio è certamente il boom di Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia dopo il lieve calo della scorsa settimana torna a salire superando ampiamente la soglia psicologica del 10%. Ma facciamo un po’ d’ordine: chi sembra subire l’avanzata di Meloni è Matteo Salvini. La Lega è infatti in calo: dal 33% di sette giorni fa al 32,2%, con un meno 0,8% che denota una flessione importante. Non ne approfitta il Pd, che passa dal 18% della scorsa settimana al 17,5% dell’ultimo sondaggio, in perdita di mezzo punto. Timidi segnali di risveglio da parte del MoVimento 5 Stelle, passato dal 15,5% al 15,7%.

SONDAGGI POLITICI: BOOM MELONI

Dicevamo come il dato di maggiore impatto degli ultimi sondaggi politici SWG sia certamente il boom di Giorgia Meloni. Nel dettaglio Fratelli d’Italia passa dal 9,8% al 10,7%: un aumento dello 0,9% che fotografa alla perfezione il grande momento di popolarità dell’ex ministro del governo Berlusconi. A proposito del Cavaliere, anche Forza Italia sembra drenare voti ad una Lega ultimamente non in grande spolvero come nei mesi passati: gli azzurri guadagnano lo 0,4% in settimana, passando dal 5,3% al 5,7%. Deciso aumento anche da parte di Italia viva, che sfrutta forse la visibilità di Matteo Renzi dopo il discorso in Senato sulla Fondazione Open, e passa dal 4,6% al 5,1% (+ 0,5%). In crescita anche i movimenti ascrivibili a La Sinistra, passati dal 3,2% al 3,5%, mentre sembra già aver perso l’abbrivio iniziale “Azione” di Carlo Calenda, in calo di mezzo punto al 3%. Un decimale in più per i Verdi al 2,3%, mentre scende dello stesso valore +Europa portandosi dall’1,5% all’1,4%. Giù anche Cambiamo di Giovanni Toti: per lui l’1,0% in calo dello 0,2%.

